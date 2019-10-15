مكتب شؤون الخريجين بجامعة القصيم يُقيم دورة ” كيف تستخدم شبكة لينكد ان بفعالية”

أقام مكتب شؤون الخريجين والتنمية المهنية بجامعة القصيم، اليوم الثلاثاء، دورة تدريبية بعنوان (كيف تستخدم شبكة لينكد ان Linkedln بفعالية) قدمها الدكتور عبدالرحمن صالح التركي، وذلك على مسرح كلية الاقتصاد والإدارة للطلاب،ومسرح كلية الاقتصاد والإدارة للطالبات.

وتضمنت الدورة تعريف بالشبكة وأهميتها والطريقة الصحيحة لإدخال البيانات لضمان، وصولها للشركات وأرباب العمل، كما تضمنت المحاور الأخطاء الشائعة التي يقوم بها بعض المستخدمين وطريقة تفاديها، والتعريف بموقع لينكد ان، الذي يعتبر من أهم وأكبر شبكات التواصل على المستوى المهني والذي يضم أكثر من 400 مليون مستخدم من جميع أنحاء العالم.

وتأتي أهمية هذا الموقع في أنه يجعلك متصل دائماً مع كل من تعرفهم، كما يمكنك من أن تتبادل المعرفة والأفكار والفرص، بالإضافة إلى تعلم كيفية إدارة هويتك المهنية، والتواصل مع فرص العمل المتاحة من خلال الموقع، وفي الختام تم منح شهادات حضور لكافة المشاركين بالدورة.