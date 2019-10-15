أمير القصيم يطلع على إنشاء مركز معادن الثقافي والوعي الفكري بمركز عريفجان ساحوق

المناطق - بريدة

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بالإمارة بمدينة بريدة اليوم، محافظ النبهانية طارق اليحياء يرافقه مدير عام التشغيل بشركة معادن للذهب مبارك الشيخي، ورئيس مركز عريفجان ساحوق محمد الحربي وعدداً من شباب المركز الذين قدموا للسلام على سموه، وإطلاعه على مبادرة شركة معادن بإنشاء مبنى “مركز معادن الثقافي والوعي الفكري”.

وفي بداية الاستقبال رحب سموه بالجميع، مثمناً لـ”معادن” دورها الرائد في المساهمة بالتنمية المجتمعية من خلال إنشاء مركز معادن الثقافي والوعي الفكري، للإسهام في إيجاد مخرجات وطنية مثقفة ورفع مستوى الوعي الفكري والوطني والشرعي لدى الشباب، بالإضافة إلى تعزيز مفهوم الوطنية والمواطنةوالاعتدال والتسامح، والمحافظة على الهوية الوطنية والحفاظ على القيم الإسلامية المعتدلة، وتعزيز وترسيخ مبادئ الوطنية والإنتماء، لمواجهة كافة الأفكار الدخيلة التي تتعارض مع الوسطية والاعتدال.

ونوه أمير القصيم بالمبادرات الوطنية لشباب المنطقة، متمنياً لهم التوفيق في تقديم المزيد من المبادرات النافعة والمفيدة، داعياً سموه الشباب إلى تقديم المبادرات والآراء التي تخدم المنطقة بما يحقق الأهداف المنشودة، لافتاً إلى أن المشاركات الإيجابية للشباب نحو خدمة المجتمع داعم أساسي في عملية التنمية المجتمعية بالمنطقة، والتي تؤكد توجيهات القيادة الحكيمة على دور المواطنين والمواطنات في التنمية وإشراك الشباب في جميع المجالات نحو تحقيق رؤية المملكة 2030 وما تحمله من خطط وبرامج تنموية تستهدف إعداد المملكة لمستقبل واعد.