احدث الأخبار

“البيئة” تعلن عن تعليق استيراد المواشي الحية من السودان وجيبوتي
أبرز المواد
 أمير القصيم يطلع على إنشاء مركز معادن الثقافي والوعي الفكري بمركز عريفجان ساحوق
أبرز المواد
 مكتب شؤون الخريجين بجامعة القصيم يُقيم دورة ” كيف تستخدم شبكة لينكد ان بفعالية”
منطقة القصيم
 أمير القصيم يتسلم تقرير إدارتي المرور والدوريات الأمنية بالمنطقة
أبرز المواد
 فيصل بن معمر : العالم اليوم بحاجة ماسّة ومُلِّحَة ليسود فيه التعايش السِّلمي ويعيش الجميع في سلام
أبرز المواد
 أمين الشرقية يصدر قرار بتكليف المهندس ناصر ال ظفر مساعدا لرئيس بلدية محافظة القطيف
المنطقة الشرقية
 بلدية وسط الدمام : إغلاق 5 منشآت غذائية مخالفة
المنطقة الشرقية
 “الإرشادي الدائم” في “تعليم القصيم” يستهدف تعزيز البرامج الوقائية
منطقة القصيم
 أمير مكة و نائبه يستقبلان الدكتور السديس وأئمة وخطباء الحرمين الشريفين المعينين حديثا
أبرز المواد
 “أهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي” محاضرة بتبوك
منطقة تبوك
 البيئة والمياه والزراعه تصادر ٣٤١ كجم من السمك المصاد بواسطة الشباك البلاستيكية بضباء
منطقة تبوك
 مركز الحوار العالمي يشارك في لقاء دولي عربي -أوروبي بالقاهرة حول العيش المشترك وحقوق وواجبات المواطنة
أبرز المواد
“البيئة” تعلن عن تعليق استيراد المواشي الحية من السودان وجيبوتي

“البيئة” تعلن عن تعليق استيراد المواشي الحية من السودان وجيبوتي

أبرز المواد
أمير القصيم يطلع على إنشاء مركز معادن الثقافي والوعي الفكري بمركز عريفجان ساحوق

أمير القصيم يطلع على إنشاء مركز معادن الثقافي والوعي الفكري بمركز عريفجان ساحوق

أبرز المواد
مكتب شؤون الخريجين بجامعة القصيم يُقيم دورة ” كيف تستخدم شبكة لينكد ان بفعالية”

مكتب شؤون الخريجين بجامعة القصيم يُقيم دورة ” كيف تستخدم شبكة لينكد ان بفعالية”

منطقة القصيم
أمير القصيم يتسلم تقرير إدارتي المرور والدوريات الأمنية بالمنطقة

أمير القصيم يتسلم تقرير إدارتي المرور والدوريات الأمنية بالمنطقة

أبرز المواد

“البيئة” تعلن عن تعليق استيراد المواشي الحية من السودان وجيبوتي

“البيئة” تعلن عن تعليق استيراد المواشي الحية من السودان وجيبوتي
http://almnatiq.net/?p=786126
المناطق - واس

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة اليوم عن تعليق واردات المملكة من المواشي الحية من جمهورية السودان، بعد إعلان المنظمة العالمية للصحة الحيوانية (OIE) ظهور إصابات بمرض حمى الوادي المتصدع (RVF) في جمهورية السودان، إضافة إلى تعليق استيراد المواشي الحية من جمهورية جيبوتي، بعد ثبوت وجود عينات إجابة في إحدى الشحنات المرسلة إلى المملكة والتي تم رفض فسحها ودخولها للمملكة.
وبينت الوزارة أن تعليق الواردات تم فور إعلان المنظمة ظهور الإصابات في السودان، كما أكدت الوزارة أنها رفعت مستوى اجراءتها الاحترازية في المحاجر، كما رفعت حالة التأهب للفرق البيطرية في كافة المناطق بالمملكة، إضافة إلى أعمال التوعية والإرشاد البيطري. إضافة إلى ذلك أوضحت الوزارة أنها بدأت التنسيق مباشرة لتقييم الوضع الراهن داخل المملكة مع وزارة الصحة والمركز الوطني للوقاية من الامراض ومكافحتها ومع الدول المجاورة واستمرار التنسيق مع المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
ودعت الوزارة كل من لهم علاقة بتربية المواشي إلى الاتصال بمباشرة بالهاتف المجاني 8002470000 في حال الاشتباه بأي إصابة.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يطلع على إنشاء مركز معادن الثقافي والوعي الفكري بمركز عريفجان ساحوق

أمير القصيم يطلع على إنشاء مركز معادن الثقافي والوعي الفكري بمركز عريفجان ساحوق
أمير القصيم يتسلم تقرير إدارتي المرور والدوريات الأمنية بالمنطقة

أمير القصيم يتسلم تقرير إدارتي المرور والدوريات الأمنية بالمنطقة
فيصل بن معمر : العالم اليوم بحاجة ماسّة ومُلِّحَة ليسود فيه التعايش السِّلمي ويعيش الجميع في سلام

فيصل بن معمر : العالم اليوم بحاجة ماسّة ومُلِّحَة ليسود فيه التعايش السِّلمي ويعيش الجميع في سلام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*