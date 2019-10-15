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فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك يقيم محاضرة توعوية لـ60 طالباً بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم

فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك يقيم محاضرة توعوية لـ60 طالباً بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم

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فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك يقيم محاضرة توعوية لـ60 طالباً بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم

فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك يقيم محاضرة توعوية لـ60 طالباً بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم
http://almnatiq.net/?p=786141
المناطق - تبوك
أقام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك ممثلاً بقسم الإرشاد البيطري اليوم وبالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بتبوك محاضرة توعوية عن مرض “السعار” ، وذلك بمسرح الفرع بتبوك ، بحضور المشرف الصحي المدرسي أحمد العنزي و60 طالباً من مدارس المنطقة  .
 وتناولت المحاضرة التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للسعار وقدمها كلاً من الدكتور عصام الدين والدكتور محمد الحسن من قسم الإرشاد البيطري بالفرع  اللذان قدما شرحاً مفصلاً عن مرض السعار ومسبباته وكيفية الوقاية منه والحد من انتشارة ،وأختتمت المحاضرة بنقاش مفتوح بين الحضور والمحاضرين وتمت الإجابة على أسئلتهم وإستفساراتهم بهذا الخصوص .
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة تبوك م/ هزاع بن الأفنس الرويلي أن هذه المحاضرة تأتي انطلاقاً من حرص الوزارة على زيادة وعي وتثقيف المجتمع بشكل عام عن الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان والحد من انتشارها ومن أهمها مرض السعار وطرق الوقاية منه والحد من إنتشاره والتعامل مع الحيوانات المصابة بهذا المرض .

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