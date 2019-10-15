مساء اليوم .. ‏أمير منطقة جازان يستقبل المواطنين والمشايخ بالجلسة الأسبوعية

جازان - فضة عطيف

يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وبحضور صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، جموع من المواطنين والمشايخ والأعيان للسلام على سموه الكريم وذلك خلال الجلسة الأسبوعية ، بعد مغرب اليوم الثلاثاء بمركز الأمير سلطان الحضاري.

وسيتم خلال الجلسة المفتوحة التطرق الى أبرز الموضوعات التي تهم مختلف الجوانب التنموية والخدمية بالمنطقة والاستماع الى مداخلات ومشاركات عددا من من المختصين والمعنيين والحضور .

كما يقدم وكيل امارة منطقة جازان أ. عبدالله بن صالح المديميغ إصدار مجلة نور الوطن والتي أصدرتها إمارة المنطقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 89 للمملكة.

ويتسلم سموه في ختام الجلسة نسخة من ديوان قصائد العزم في عاصفة الحزم للشاعر علي طاهري.