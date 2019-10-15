احدث الأخبار

مساء اليوم .. ‏أمير منطقة جازان يستقبل المواطنين والمشايخ بالجلسة الأسبوعية
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7481.53 نقطة
أبرز المواد
 فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك يقيم محاضرة توعوية لـ60 طالباً بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم
منطقة تبوك
 مجلس الوزراء يجدد إدانة المملكة للعدوان التركي على شمال سوريا
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل أمين المؤسسة الخيرية لرعاية الأيتام “إخاء”
منطقة القصيم
 تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة الجوف
أبرز المواد
 “البيئة” تعلن عن تعليق استيراد المواشي الحية من السودان وجيبوتي
أبرز المواد
 أمير القصيم يطلع على إنشاء مركز معادن الثقافي والوعي الفكري بمركز عريفجان ساحوق
أبرز المواد
 مكتب شؤون الخريجين بجامعة القصيم يُقيم دورة ” كيف تستخدم شبكة لينكد ان بفعالية”
منطقة القصيم
 أمير القصيم يتسلم تقرير إدارتي المرور والدوريات الأمنية بالمنطقة
أبرز المواد
 فيصل بن معمر : العالم اليوم بحاجة ماسّة ومُلِّحَة ليسود فيه التعايش السِّلمي ويعيش الجميع في سلام
أبرز المواد
 أمين الشرقية يصدر قرار بتكليف المهندس ناصر ال ظفر مساعدا لرئيس بلدية محافظة القطيف
المنطقة الشرقية
مساء اليوم .. ‏أمير منطقة جازان يستقبل المواطنين والمشايخ بالجلسة الأسبوعية

مساء اليوم .. ‏أمير منطقة جازان يستقبل المواطنين والمشايخ بالجلسة الأسبوعية

أبرز المواد
مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7481.53 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7481.53 نقطة

أبرز المواد
فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك يقيم محاضرة توعوية لـ60 طالباً بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم

فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة تبوك يقيم محاضرة توعوية لـ60 طالباً بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم

منطقة تبوك
مجلس الوزراء يجدد إدانة المملكة للعدوان التركي على شمال سوريا

مجلس الوزراء يجدد إدانة المملكة للعدوان التركي على شمال سوريا

أبرز المواد

مساء اليوم .. ‏أمير منطقة جازان يستقبل المواطنين والمشايخ بالجلسة الأسبوعية

مساء اليوم .. ‏أمير منطقة جازان يستقبل المواطنين والمشايخ بالجلسة الأسبوعية
http://almnatiq.net/?p=786148
جازان - فضة عطيف

يستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، وبحضور صاحب السمو الملكي الامير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، جموع من المواطنين والمشايخ والأعيان للسلام على سموه الكريم وذلك خلال الجلسة الأسبوعية ، بعد مغرب اليوم الثلاثاء بمركز الأمير سلطان الحضاري.

وسيتم خلال الجلسة المفتوحة التطرق الى أبرز الموضوعات التي تهم مختلف الجوانب التنموية والخدمية بالمنطقة والاستماع الى مداخلات ومشاركات عددا من من المختصين والمعنيين والحضور .
كما يقدم وكيل امارة منطقة جازان أ. عبدالله بن صالح المديميغ إصدار مجلة نور الوطن والتي أصدرتها إمارة المنطقة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني 89 للمملكة.
ويتسلم سموه في ختام الجلسة نسخة من ديوان قصائد العزم في عاصفة الحزم للشاعر علي طاهري.

روابط ذات صلة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7481.53 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً عند مستوى 7481.53 نقطة
مجلس الوزراء يجدد إدانة المملكة للعدوان التركي على شمال سوريا

مجلس الوزراء يجدد إدانة المملكة للعدوان التركي على شمال سوريا
تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة الجوف

تنفيذ حكم القتل قصاصاً في أحد الجناة بمنطقة الجوف

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*