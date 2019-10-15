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نائب أمير مكة يستعرض أعمال لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس المنطقة

نائب أمير مكة يستعرض أعمال لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس المنطقة

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نائب أمير مكة يستعرض أعمال لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس المنطقة

نائب أمير مكة يستعرض أعمال لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس المنطقة
http://almnatiq.net/?p=786154
المناطق - جدة

رأس نائب أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان اجتماعاً في ديوان الإمارة بالعاصمة المقدسة، جرى خلاله استعراض أعمال لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس المنطقة.
واطلع الأمير بدر بن سلطان على أعمال ومبادرات اللجنة خلال الفترة الماضية ومن بينها إطلاق المنصة التنموية للمحافظات والهادفة لتلبية الاحتياجات التنموية والاجتماعية والاقتصادية للمحافظات، وبناء آلية موحدة للشركات المجتمعية، والعناية بالتطوع وريادة الأعمال.
وقدمت اللجنة عرضاً عن مبادرة «توطين التنمية» بمحافظات المنطقة والتي نفذتها اللجنة بالتعاون مع شركاء المحافظات وبنك التنمية الاجتماعية وجهات القطاع الخاص، وتهدف إلى توحيد جهود كافة الجهات الحكومية والخاصة نحو التكامل لإنجاز المشاريع التنموية الاجتماعية والاقتصادية في كل محافظة، وتعزيز الجهود المبذولة لتنمية المحافظات من خلال برامج المجتمعي الذي تتضمنه المبادرة، إضافة إلى تكوين الشراكات الفاعلة بين القطاعات وأصحاب المصلحة، وإشراك المجتمع المدني بالمحافظات في تحليل المشاكل واقتراح والحلول.
وناقش الأجتماع أيضاً أهداف مركز الريادة الاجتماعي ودوره في إيجاد حلول مستدامة للقضايا المجتمعية بالمنطقة، وتفعيل دور الشباب والشابات من رواد العمل الاجتماعي من خدمة مجتمعهم، وبناء قدرات الشباب والشابات المهارية والمعرفية حول الريادة الاجتماعية، وإيجاد عدد كافي من مؤسسات الريادة الاجتماعية لخدمة المجتمع، كذلك رفع وعي الشباب منرالجنسين حيال القضايا المجتمعية وكيفية إيجاد حلول لها.

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