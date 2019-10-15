لأول مرة في المملكة .. الطائف تستضيف المؤتمر العربي السادس للروبوت

الطائف - عادل الزهراني

تستضيف المملكة العربية السعودية، المؤتمر العربي السادس للروبوت والذكاء الإصطناعي، وذلك في محافظة الطائف خلال الفترة من 20 – 22 صفر 1441هـ الموافق 19 – 21 أكتوبر 2019. ويقام بالتعاون مع الجمعية العربية للروبوت وتنظمه مدارس صفوة الطليعة الأهلية.

يأتي هذا لما يشهده العالم من تطور كبير في صناعة الروبوتات، وللحاجة الماسة لتبادل الخبرات العربية والعالمية ضمن أهداف وبرامج الجمعية العربية للروبوت فقد تم اعتماد إقامة المؤتمر العربي للروبوت والذكاء الاصطناعي كأحد فعاليات الجمعية العربية للروبوت بشكل سنوي.

وقال رئيس المؤتمر الدكتور جار الله الغامدي أن المؤتمر يهدف إلى “نشر ثقافة وعلوم وتكنولوجيا الروبوت في المجتمعات العربية، وعقد وتنظيم المسابقات والأنشطة والفعاليات في مجال الروبوت، ودعم العلاقات العلمية بين أعضاء الجمعية وتشجيع تبادل الدراسات والبحوث، والاتصال بالمنظمات والهيئات العربية والعالمية من أجل التعاون وتبادل الخبرات واللقاءات، وتنظيم الدراسات ودورات تدريبية وإقامة لقاءات علمية ومؤتمرات متخصصة، والتعاون المهني مع المؤسسات العربية ذات العلاقات والاهتمام المشترك في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي، وبناء القدرات الشباب العربي في علوم الروبوت والذكاء الاصطناعي، وإبراز الجمعية كمؤسسة استشارية متخصصة وتقديمها كبيت خبرة في مجال الروبوت والذكاء الاصطناعي.، بالإضافة إلى تشجيع المؤسسات ذات العلاقات في الدول العربية على تبني مبادرات علاقة وتقديم خدمات تتقدم في هذا المجال.