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جولة تفتيشية برجال ألمع تسفر عن إغلاق ثلاثة مقاهي مخالفة

جولة تفتيشية برجال ألمع تسفر عن إغلاق ثلاثة مقاهي مخالفة

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جولة تفتيشية برجال ألمع تسفر عن إغلاق ثلاثة مقاهي مخالفة

جولة تفتيشية برجال ألمع تسفر عن إغلاق ثلاثة مقاهي مخالفة
http://almnatiq.net/?p=786177
المناطق - رجال ألمع

قامت بلدية رجال ألمع بجولة تفتيشية على عدد من المقاهي بالمحافظة وذلك من أجل التأكد من التزامها بالاشتراطات والضوابط الموضوعة من البلدية وكذلك من أجل ضبط المخالفين لتلك الاشتراطات ، وذلك مع بداية تطبيق نظام استحصال رسم بنسبة 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محلات تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها .

وقد أسفرت هذه الجولة عن ضبط ثلاثة مقاهي مخالفة حيث تم إغلاق اثنين منها لعدم وجود ترخيص لتشغيلها بينما تم إغلاق الثالث رغم وجود ترخيص لتشغيله إلا أنه لا يمتلك ترخيصاً لتقديم التبغ ، حيث قامت البلدية بمصادرة الأدوات الموجودة في تلك المقاهي وتطبيق لائحة العقوبات بحق أصحابها .

من جهته أكد رئيس بلدية رجال ألمع الأستاذ “سعيد بن علي  حافظ” أن البلدية ماضية في تطبيق النظام عن طريق الجولات التفتيشية وتنفيذ لائحة الغرامات حتى يلتزم الجميع بما وضعته الوزارة من اشتراطات ، مؤكداً أنه لن يتم مزاولة أي نشاط من الأنشطة بدون موافقة رسمية ووجود ترخيص بهذا النشاط ، مضيفاً أنه ما من مجال لوجود مخالف بعد ذلك بالمحافظة .

 

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