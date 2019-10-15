قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته الى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في وفاة والدته – رحمها الله -.
وسأل سموه الله تعالى ؛ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.
أمير منطقة جازان يعزي معالي وزير الصحة بوفاة والدته
قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته الى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في وفاة والدته – رحمها الله -.
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