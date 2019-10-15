أمير منطقة جازان يعزي معالي وزير الصحة بوفاة والدته

جازان - فضة عطيف

قدّم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان ، خالص تعازيه ومواساته الى معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في وفاة والدته – رحمها الله -.

وسأل سموه الله تعالى ؛ أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يلهم أهلها وذويها الصبر والسلوان.