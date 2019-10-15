امير الباحة يتفقد مشروعات الصحة والمتحف الإقليمي بالمنطقة

المناطق - الباحة

وقف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، على عدد من مشروعات الصحة والمتحف الإقليمي بالباحة الجاري تنفيذها حاليًا، حيث اطلع سموه على سير العمل في تلك المشروعات.

وتضمنت جولة سموه زيارة مشروعات مركز طب الأسنان، ومركز الكلى, ومركز القلب, وعيادات العناية المركزة، حيث شاهد سموه عددًا من اللوحات والصور التي توضح تصاميم ومكونات تلك المشروعات.

واستهل سموه جولة التفقدية بالوقوف على مشروع مركز طب الأسنان، حيث تجول به واستمع إلى شرح من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فهد بن عبدالله المجماج عن المشروع الذي تم إنشاؤه على مساحة ١٤٦٠ متر مربع وبتكلفة بلغت أكثر من 10.671.000 ريال، ويضم ٤٥ عيادة، موضحًا أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 65%.

بعد ذلك توجه سمو أمير الباحة إلى مشروع مركز غسيل الكلى الجاري تنفيذه بجوار البرج الطبي بمستشفى الملك فهد بالباحة على مساحة 1650 متر مربع وبتكلفة تجاوزت 14.188.000 ريال، ويضم ٢٠ كرسياً للغسيل الكلوي، وبلغت نسبة الإنجاز فيه ٥٨%.

بعد ذلك زار سمو أمير الباحة مشروع تطوير وتجهيز العنايات المركز للكبار وحديثي الولادة بمستشفى الملك فهد، الذي بلغت تكلفته 48 مليون ريال، ويتكون من 32 غرفة، واستمع سموه إلى شرح من مدير عام الشؤون الصحية عن مراحل تنفيذ المشروع الذي تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والإلكتروميكانيكية وفق أعلى معايير الجودة التي تتوافق مع مواصفات وزارة الصحة، وتحت إشراف مهندسين من صحة الباحة، مفيدًا بأنه سيتم الانتهاء من المشروع في شهر ربيع الثاني القادم – بمشيئة الله -.

عقب ذلك توجه سمو أمير منطقة الباحة إلى مشروع متحف الباحة الإقليمي الذي تقوم على تنفيذه حاليا الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث تجول سموه في المشروع واستمع إلى شرح من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة زاهر محمد الشهري بالشرح عن المتحف الذي تم بناؤه على مساحة 9000 متر مربع، وبتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون ريال.

وبين أن المشروع يتكون من أربعة طوابق تحتوي 5 صالات تم تقسيمها إلى 8 قاعات عروض متحفية ومكاتب إدارية نسائية ورجالية وفراغات ملحقة لأعمال إدارة المتحف تشمل قسم الترميم، واستوديو تصوير، قسم الرسم، والأرشيف، وقاعة للمحاضرات، وقاعة تثقيف للطفل، وفصل دراسي، ومكتبة، ومصلى، وغرفة تحكم لكامل المشروع، وفراغ لبيع الهدايا التذكارية، وللأمانات.

وأشار الشهري إلى أنه تم استخدام أكثر من عنصر لتشطيب واجهات المشروع حيث انقسمت أعمال التشطيب إلى واجهات من الحجر، وواجهات زجاجية وأخرى تراثية من حجر منطقة الباحة وأشكال ديكوريه وجمالية، مفيدًا بأنه سيتم الانتهاء من المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 80% في 9 / 3 / 2020م بمشيئة الله.

وشدد الأمير حسام بن سعود خلال الجولة على أهمية الإسراع في إنجاز تلك المشروعات لتحقق الفائدة منها للوطن والمواطن، منوهًا سموه بتعاون معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وتجاوبه لكل ما يلزم المنطقة من خدمات صحية.وأكد سموه على أهمية طلب ما تحتاجه منطقة الباحة من المشروعات والتي يمكن تحقيقها على أرض الواقع، مشيدًا بالجهود المبذولة من الشؤون الصحية وهيئة السياحة لتنفيذ هذه المشروعات.

رافق سموه في الجولة مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي ومدير العلاقات العامة بإمارة المنطقة عبدالله بن علي الغامدي .