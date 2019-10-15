احدث الأخبار

مصفاة ساسرف بالجبيل: وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث تشغيلي وقع أثناء قيامهم بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل
أبرز المواد
 أمير منطقة المدينة المنورة يرعى مراسم توقيع اتفاقية تخصيص المقر الرئيس للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تحتفي باليوم العالمي للعصا البيضاء
منطقة عسير
 أمير منطقة الرياض يستقبل سفير قبرص
منطقة الرياض
 أمام خادم الحرمين الشريفين .. الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز يؤدي القسم بمناسبة تعيينه سفيراً لدى مملكة البحرين
أبرز المواد
 الاحساء تستعرض ملفاتها العالمية في اجتماع المدن المبدعة باليابان
المنطقة الشرقية
 امير الباحة يتفقد مشروعات الصحة والمتحف الإقليمي بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي معالي وزير الصحة بوفاة والدته
منطقة جازان
 أمير منطقة جازان وبحضور نائبه يدشن عدد من الخدمات والأنظمة الإلكترونية الجديدة والاتصال المرئي بالإمارة
أبرز المواد
 أمير المنطقة الشرقية يفتتح (مؤتمر جيبكا الثالث للرعاية المسؤولة) بمدينة الجبيل الصناعية
أبرز المواد
 ” الأرصاد ” تنبه من أمطار رعدية على منطقة تبوك
أبرز المواد
 جولة تفتيشية برجال ألمع تسفر عن إغلاق ثلاثة مقاهي مخالفة
منطقة عسير
مصفاة ساسرف بالجبيل: وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث تشغيلي وقع أثناء قيامهم بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل

مصفاة ساسرف بالجبيل: وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث تشغيلي وقع أثناء قيامهم بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل

أبرز المواد
أمير منطقة المدينة المنورة يرعى مراسم توقيع اتفاقية تخصيص المقر الرئيس للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية

أمير منطقة المدينة المنورة يرعى مراسم توقيع اتفاقية تخصيص المقر الرئيس للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية

أبرز المواد
جامعة الملك خالد تحتفي باليوم العالمي للعصا البيضاء

جامعة الملك خالد تحتفي باليوم العالمي للعصا البيضاء

منطقة عسير
أمير منطقة الرياض يستقبل سفير قبرص

أمير منطقة الرياض يستقبل سفير قبرص

منطقة الرياض

امير الباحة يتفقد مشروعات الصحة والمتحف الإقليمي بالمنطقة

امير الباحة يتفقد مشروعات الصحة والمتحف الإقليمي بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=786197
المناطق - الباحة

وقف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة اليوم، على عدد من مشروعات الصحة والمتحف الإقليمي بالباحة الجاري تنفيذها حاليًا، حيث اطلع سموه على سير العمل في تلك المشروعات.

وتضمنت جولة سموه زيارة مشروعات مركز طب الأسنان، ومركز الكلى, ومركز القلب, وعيادات العناية المركزة، حيث شاهد سموه عددًا من اللوحات والصور التي توضح تصاميم ومكونات تلك المشروعات.

واستهل سموه جولة التفقدية بالوقوف على مشروع مركز طب الأسنان، حيث تجول به واستمع إلى شرح من مدير عام الشؤون الصحية بالمنطقة فهد بن عبدالله المجماج عن المشروع الذي تم إنشاؤه على مساحة ١٤٦٠ متر مربع وبتكلفة بلغت أكثر من 10.671.000 ريال، ويضم ٤٥ عيادة، موضحًا أن نسبة الإنجاز في المشروع وصلت إلى 65%.

بعد ذلك توجه سمو أمير الباحة إلى مشروع مركز غسيل الكلى الجاري تنفيذه بجوار البرج الطبي بمستشفى الملك فهد بالباحة على مساحة 1650 متر مربع وبتكلفة تجاوزت 14.188.000 ريال، ويضم ٢٠ كرسياً للغسيل الكلوي، وبلغت نسبة الإنجاز فيه ٥٨%.

بعد ذلك زار سمو أمير الباحة مشروع تطوير وتجهيز العنايات المركز للكبار وحديثي الولادة بمستشفى الملك فهد، الذي بلغت تكلفته 48 مليون ريال، ويتكون من 32 غرفة، واستمع سموه إلى شرح من مدير عام الشؤون الصحية عن مراحل تنفيذ المشروع الذي تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية والإلكتروميكانيكية وفق أعلى معايير الجودة التي تتوافق مع مواصفات وزارة الصحة، وتحت إشراف مهندسين من صحة الباحة، مفيدًا بأنه سيتم الانتهاء من المشروع في شهر ربيع الثاني القادم – بمشيئة الله -.

عقب ذلك توجه سمو أمير منطقة الباحة إلى مشروع متحف الباحة الإقليمي الذي تقوم على تنفيذه حاليا الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، حيث تجول سموه في المشروع واستمع إلى شرح من مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة زاهر محمد الشهري بالشرح عن المتحف الذي تم بناؤه على مساحة 9000 متر مربع، وبتكلفة إجمالية بلغت 50 مليون ريال.

وبين أن المشروع يتكون من أربعة طوابق تحتوي 5 صالات تم تقسيمها إلى 8 قاعات عروض متحفية ومكاتب إدارية نسائية ورجالية وفراغات ملحقة لأعمال إدارة المتحف تشمل قسم الترميم، واستوديو تصوير، قسم الرسم، والأرشيف، وقاعة للمحاضرات، وقاعة تثقيف للطفل، وفصل دراسي، ومكتبة، ومصلى، وغرفة تحكم لكامل المشروع، وفراغ لبيع الهدايا التذكارية، وللأمانات.

وأشار الشهري إلى أنه تم استخدام أكثر من عنصر لتشطيب واجهات المشروع حيث انقسمت أعمال التشطيب إلى واجهات من الحجر، وواجهات زجاجية وأخرى تراثية من حجر منطقة الباحة وأشكال ديكوريه وجمالية، مفيدًا بأنه سيتم الانتهاء من المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه نحو 80% في 9 / 3 / 2020م بمشيئة الله.

وشدد الأمير حسام بن سعود خلال الجولة على أهمية الإسراع في إنجاز تلك المشروعات لتحقق الفائدة منها للوطن والمواطن، منوهًا سموه بتعاون معالي وزير الصحة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وتجاوبه لكل ما يلزم المنطقة من خدمات صحية.وأكد سموه على أهمية طلب ما تحتاجه منطقة الباحة من المشروعات والتي يمكن تحقيقها على أرض الواقع، مشيدًا بالجهود المبذولة من الشؤون الصحية وهيئة السياحة لتنفيذ هذه المشروعات.

رافق سموه في الجولة مدير شرطة منطقة الباحة اللواء وليد بن حمزة الحربي ومدير العلاقات العامة بإمارة المنطقة عبدالله بن علي الغامدي .

 

 

 

روابط ذات صلة

مصفاة ساسرف بالجبيل: وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث تشغيلي وقع أثناء قيامهم بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل

مصفاة ساسرف بالجبيل: وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث تشغيلي وقع أثناء قيامهم بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل
أمير منطقة المدينة المنورة يرعى مراسم توقيع اتفاقية تخصيص المقر الرئيس للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية

أمير منطقة المدينة المنورة يرعى مراسم توقيع اتفاقية تخصيص المقر الرئيس للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية
أمام خادم الحرمين الشريفين .. الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز يؤدي القسم بمناسبة تعيينه سفيراً لدى مملكة البحرين

أمام خادم الحرمين الشريفين .. الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز يؤدي القسم بمناسبة تعيينه سفيراً لدى مملكة البحرين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*