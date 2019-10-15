احدث الأخبار

جامعة الملك خالد تحتفي باليوم العالمي للعصا البيضاء
منطقة عسير
 أمير منطقة الرياض يستقبل سفير قبرص
منطقة الرياض
 أمام خادم الحرمين الشريفين .. الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز يؤدي القسم بمناسبة تعيينه سفيراً لدى مملكة البحرين
أبرز المواد
 الاحساء تستعرض ملفاتها العالمية في اجتماع المدن المبدعة باليابان
المنطقة الشرقية
 امير الباحة يتفقد مشروعات الصحة والمتحف الإقليمي بالمنطقة
أبرز المواد
 أمير منطقة جازان يعزي معالي وزير الصحة بوفاة والدته
منطقة جازان
 أمير منطقة جازان وبحضور نائبه يدشن عدد من الخدمات والأنظمة الإلكترونية الجديدة والاتصال المرئي بالإمارة
أبرز المواد
 أمير المنطقة الشرقية يفتتح (مؤتمر جيبكا الثالث للرعاية المسؤولة) بمدينة الجبيل الصناعية
أبرز المواد
 ” الأرصاد ” تنبه من أمطار رعدية على منطقة تبوك
أبرز المواد
 جولة تفتيشية برجال ألمع تسفر عن إغلاق ثلاثة مقاهي مخالفة
منطقة عسير
 مدير عام التعليم في الحدود الشمالية يرأس الجلسة الأولى لمجلس التعليم
منطقة الحدود الشمالية
 أمير الشرقية: التطورات التقنية في أنظمة الضبط المروري ستسهم في تحسين مستوى السلامة على الطرق
أبرز المواد
جامعة الملك خالد تحتفي باليوم العالمي للعصا البيضاء

جامعة الملك خالد تحتفي باليوم العالمي للعصا البيضاء

منطقة عسير
أمير منطقة الرياض يستقبل سفير قبرص

أمير منطقة الرياض يستقبل سفير قبرص

منطقة الرياض
أمام خادم الحرمين الشريفين .. الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز يؤدي القسم بمناسبة تعيينه سفيراً لدى مملكة البحرين

أمام خادم الحرمين الشريفين .. الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز يؤدي القسم بمناسبة تعيينه سفيراً لدى مملكة البحرين

أبرز المواد
الاحساء تستعرض ملفاتها العالمية في اجتماع المدن المبدعة باليابان

الاحساء تستعرض ملفاتها العالمية في اجتماع المدن المبدعة باليابان

المنطقة الشرقية

جامعة الملك خالد تحتفي باليوم العالمي للعصا البيضاء

جامعة الملك خالد تحتفي باليوم العالمي للعصا البيضاء
http://almnatiq.net/?p=786217
المناطق - أبها

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في عدد من الجهات صباح اليوم الثلاثاء فعالية “العصا البيضاء” وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يستهدف أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية، والذي يصادف اليوم الـ 15 من شهر أكتوبر.

وفي إطار تشجيع طلاب الجامعة المكفوفين على استخدام العصا البيضاء وتعريفهم وأقرانهم بأهميتها، أقامت عمادة شؤون الطلاب ممثلة في مركز ذوي الاحتياجات الخاصة احتفالًا بهذه المناسبة، حيث أوضح المشرف على المركز الدكتور عامر جعفر أن المركز هدف من خلال هذا الاحتفال بالإضافة إلى التعريف والتشجيع إلى توعية المجتمع وبيان كيفية التعامل مع أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية.

وفي ذات السياق أقامت أيضًا كلية التربية ممثلة في قسم التربية الخاصة بالتعاون مع لجنة خدمة المجتمع فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، بحضور عميد الكلية الدكتور ثابت آل كحلان ومشاركة عدد من منسوبيها وعدد من الطلاب المكفوفين.

كما تم خلال احتفالات الجامعة بهذه المناسبة تجربة العصا البيضاء للحضور، إضافة إلى تكريم الطلاب المستهدفين من الاحتفال وإهداؤهم العصا البيضاء.

 

 

روابط ذات صلة

جولة تفتيشية برجال ألمع تسفر عن إغلاق ثلاثة مقاهي مخالفة

جولة تفتيشية برجال ألمع تسفر عن إغلاق ثلاثة مقاهي مخالفة
انطلاق المعرض السعودي الخامس لفرص التوظيف بأبها

انطلاق المعرض السعودي الخامس لفرص التوظيف بأبها
محافظ محايل المكلف يتفقد مشروعات مركز خلال

محافظ محايل المكلف يتفقد مشروعات مركز خلال

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*