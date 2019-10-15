جامعة الملك خالد تحتفي باليوم العالمي للعصا البيضاء

المناطق - أبها

نظمت جامعة الملك خالد ممثلة في عدد من الجهات صباح اليوم الثلاثاء فعالية “العصا البيضاء” وذلك بالتزامن مع اليوم العالمي للعصا البيضاء الذي يستهدف أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية، والذي يصادف اليوم الـ 15 من شهر أكتوبر.

وفي إطار تشجيع طلاب الجامعة المكفوفين على استخدام العصا البيضاء وتعريفهم وأقرانهم بأهميتها، أقامت عمادة شؤون الطلاب ممثلة في مركز ذوي الاحتياجات الخاصة احتفالًا بهذه المناسبة، حيث أوضح المشرف على المركز الدكتور عامر جعفر أن المركز هدف من خلال هذا الاحتفال بالإضافة إلى التعريف والتشجيع إلى توعية المجتمع وبيان كيفية التعامل مع أصحاب الهمم من ذوي الإعاقة البصرية.

وفي ذات السياق أقامت أيضًا كلية التربية ممثلة في قسم التربية الخاصة بالتعاون مع لجنة خدمة المجتمع فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للعصا البيضاء، بحضور عميد الكلية الدكتور ثابت آل كحلان ومشاركة عدد من منسوبيها وعدد من الطلاب المكفوفين.

كما تم خلال احتفالات الجامعة بهذه المناسبة تجربة العصا البيضاء للحضور، إضافة إلى تكريم الطلاب المستهدفين من الاحتفال وإهداؤهم العصا البيضاء.