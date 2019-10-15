مصفاة ساسرف بالجبيل: وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث تشغيلي وقع أثناء قيامهم بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل

المناطق - الجبيل الصناعية

أعلنت شركة ساسرف النفطية التابعة لأرامكو ، في بيان لها وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين بجروح، في حادث أثناء أعمال الصيانة يوم الأحد.

وقالت الشركة في بيان لها، اليوم الثلاثاء، إن “فرق الطوارئ استجابت لحادث تشغيلي وقع أثناء قيام عدد من الموظفين بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل، وفور وقوع الحادث تم تطبيق خطة الطوارئ لاحتواء ومعرفة أسباب الحادث”.

وأكدت الشركة في البيان الذي نشره موقعها الإلكتروني، أنها “وضعت مزيدا من تدابير السلامة منعا لوقوع المزيد من الحوادث”، مشددة على أن “أعمال الصيانة في المصفاة مستمرة ولم تتأثر”.

يذكر أن «ساسرف» شركة سعودية مملوكة بالكامل لشركة أرامكو السعودية. وتقع المصفاة في مدينة الجبيل الصناعية، وتبلغ الطاقة الإنتاجية لها 305 آلاف برميل يوميا، وتقوم بعملية تكرير النفط الخام وتحويله إلى منتجات بترولية لإمداد الأسواق المحلية والخارجية.

وتشمل المنتجات الرئيسية للشركة غاز البترول المسال، والنفثا، والكيروسين، والديزل، وزيت الوقود، والكبريت.

وتوظف المصفاة أكثر من 700 موظف وموظفة، غالبيتهم سعوديون.