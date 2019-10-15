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تعليم تبوك ينفذ مشروع الحوار الطلابي على مستوى المملكة في نيوم

تعليم تبوك ينفذ مشروع الحوار الطلابي على مستوى المملكة في نيوم

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تعليم تبوك ينفذ مشروع الحوار الطلابي على مستوى المملكة في نيوم

تعليم تبوك ينفذ مشروع الحوار الطلابي على مستوى المملكة في نيوم
http://almnatiq.net/?p=786231
المناطق - تبوك
تنفذ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك ممثلة في إدارة نشاط الطلاب مشروع الحوار الطلابي بمشاركة 47 إدارة تعليمية و200 مشارك من مختلف مناطق ومحافظات المملكة التعليمية في منطقة نيوم خلال الفترة من 21 إلى 25 من شهر صفر الحالي.
وأعرب المدير العام للتعليم بمنطقة تبوك إبراهيم بن حسين العُمري عن شكره وتقديره لوزارة التعليم لاختيار إدارة تعليم تبوك لاستضافة فعاليات المشروع, الذي يرسخ أهداف ومرتكزات رؤية المملكة 2030  مؤكداً أن الجلسات الحوارية للمشروع تعزز الانتماء لهذا الوطن المعطاء وتنمي أفكار الطلاب وأبداعهم لرسم أهداف مستقبلية تساعدهم في بناء الفكر الإنساني وتطوير الذات لتحقيق التنمية المستدامة في جميع المجالات.
من جهته أوضح مدير إدارة النشاط الطلابي في تعليم تبوك الدكتور عبد الله الحارثي أن تعليم تبوك تشرف هذا العام باحتضان فعاليات مشروع الحوار الطلابي فيما سيكون ضيوف المشروع كلاً من عضو مجلس الشورى والأمين العام لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني الدكتور عبد الله بن محمد الفوزان ومن الأمانة العامة للحوار الوطني محمد بن حمود السبيل ومشرف عام النشاط الثقافي بوزارة التعليم ومدير مشروع الحوار الطلابي الدكتور بندر بن مفرح العسيري.
وأوضح الحارثي أن اللقاء سيشتمل على ورش وجلسات نقاش لمحورين هما “نيوم مدينة الحالمين والملهمين ” و” من طويق إلى نيوم … خطوات عملية”.

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