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امير الباحة يرعى توقيع اتفاقية بين جامعة الباحة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

امير الباحة يرعى توقيع اتفاقية بين جامعة الباحة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
http://almnatiq.net/?p=786251
المناطق - الباحة

رعى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة بمكتبه بالإمارة اليوم، توقيع مذكرة تفاهم بين جامعة الباحة وبين المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.وتهدف المذكرة التي وقعها معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله بن يحيي الحسين، ومعالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد إلى التكامل بين الجامعة وبين المؤسسة في تقديم الخدمة للمنطقة. وأوضح معالي مدير جامعة الباحة الأستاذ الدكتور عبدالله الحسين، أن الاتفاقية تهدف إلى تنسيق أعمال القبول لخريجي وخريجات الثانوية العامة بكليات الجامعة والكليات التقنية وفروعها من خلال توحيد بوابة القبول وفق النسبة المعتمدة من كل طرف إضافة إلى التنسيق في الجوانب الإعلامية ذات الصلة بمواعيد القبول والتسجيل من العام الدراسي القادم. وأضاف معاليه قائلاً “نصت الاتفاقية كذلك على حصر البرامج التخصصية في الجامعة والكليات التقنية وكليات المجتمع بالمنطقة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي ازدواجية تنفيذ التخصصات بمعايير مختلفة، وتطوير برنامج للتحويل والتجسير للطلاب والطالبات والمتدربين والمتدربات بين الكليات التقنية والجامعة، بحسب التخصصات الملائمة واللوائح المنظمة ، وبما لا يتعارض مع خطط الدراسة المعتمدة ، وبرنامج معادلات المقررات الجامعية للطلاب والطالبات والمتدربين والمتدربات الراغبين في التسجيل بالكليات التقنية والعكس ، كما تهدف إلى تبادل نتائج الأبحاث والدراسات العلمية بين المؤسسة وبين الجامعة بما يخدم الطرفين، إضافة لتنفيذ البرامج التدريبية المشتركة لتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس والتدريب بالكليات الجامعية والتقنية، وكذلك البرامج الموجهة للمجتمع ، لخلق موازنة في التخصصات الأكاديمية والتقنية التي تلبي احتياجات سوق العمل بالمملكة بشكل عام ومنطقة الباحة بشكل خاص “. وبيّن معالي مدير جامعة الباحة أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن رسالة الجامعة وامتدادًا لشراكتها مع القطاع الحكومي والخاص ومع المجتمع، ولتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني وصولاً للأهداف البعيدة للرؤية الوطنية 2030.

 

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