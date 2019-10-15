معرض الصقور يبحث التنوع الإحيائي في المملكة

المناطق - الرياض

واصل معرض الصقور والصيد السعودي أعماله وسط إقبال جماهيري كبير، وشهد تنظيم محاضرتين علميتين تناولتا موضوع التنوع الأحيائي بالمملكة والتوجهات الحديثة للحفاظ على الصقور.

وبين الأستاذ عبد الله بن حسن السحيباني مستشار في وكالة البيئة بوزارة البيئة والمياه والزراعة، أهمية التنوع الإحيائي لحياة الإنسان من كافة الجوانب، مبينا في الجانب الصحي إن معظم الأدوية التي تُصنع هي بالأساس من مصادر طبيعية، واقتصاديًا تشكل الموارد الطبيعية موارد هامة للدول مثل منتجات الأخشاب والأعشاب التي تدر الكثير من المال للدول المصدرة، وكذلك السياحة البيئية التي أصبحت الأسرع نمواً في معظم دول العالم.

وأوضح السحيباني أن التنوع الإحيائي يسهم في زيادة الأنواع المهجنة مما يرفع معدل الأمن الغذائي للبشرية، بالإضافة إلى التخلص من الآفات بواسطة المقاومة الحيوية، من خلال المحافظة على الكائنات الحية التي تتغذى على الآفات (مثل الخفافيش والطيور والزواحف وحتى الحشرات التي تقتات على حشرات ضارة)

واستعرض السحيباني التنوع الواسع للتكوين الجيولوجي لأراضي المملكة، إذ سجل بالمملكة حوالي 67 تكوينًا جيولوجيًا، ولكل تكوين جيولوجي مناخه الخاص، مما يؤدي إلى تكوين بيئات طبيعية مختلفة، تُعرف بـ “البيئات الطبيعية” تضم 2,284 نوعاً من النباتات و500 نوعاً من الطيور و86 نوعاً من الثدييات، 266 نوعاً من الشعاب المرجانية، 1,230 نوعاً من الأسماك (7 أنواع من أسماك المياه الحلوة)، 7 أنواع من البرمائيات، وأكثر من 10,000 نوعاً من الحشرات والعناكب والعقارب.

وحذر السحيباني من المشاكل المهددة للتنوع الأحيائي بالمملكة وخاصة الصيد والقتل الجائر للكائنات الحية، التلوث بالمواد السائلة والصلبة، مشيرًا إلى عدم وجود دراسات تقييم الأثر البيئي للمشاريع.

وتحدث السحيباني عن إعداد الإستراتيجية الوطنية لحماية البيئة بالتعاون بين عدة جهات حكومية، وإعادة هيكلة القطاع البيئي بالمملكة لتنفيذ الإستراتيجية.

بينما تناولت المحاضرة الثانية التوجهات الحديثة للحفاظ على الصقور في المملكة، حيث كشفت الدكتورة دعاء محمد النجار أستاذ مساعد بجامعه الملك سعود، عن قيام الجامعة بعلاجات جديدة تحت الدراسة بجامعة الملك سعود الكرسي البحثي للقاحات الأمراض المعدية، يتم إجراء تحضير مركبات جديدة باستخدام تكنولوجيا النانو لتحضير النانو كيتوزان والذي أوضحت التجارب بقدرته البالغة بإذن الله على شفاء الجروح، أما النانوفضة فقد أثبتت التجارب على فاعليته كمضاد للبكتريا والفطريات التي تتكون على الجروح.

ويحرص المعرض على إبراز التراث السعودي وألوانه المختلفة والمحافظة على الهوية الوطنية بمشاركة 350 عارضا وأكثر من 30 قسما متخصصا تماشياً مع رؤية المملكة 2030 في المحافظة على التراث، وتلبية لشغف الهواة عبر مختلف أركانه وعلى تصوير ونقل واقع الجزيرة العربية وهواية الصيد بالصقور للأجيال والعالم .