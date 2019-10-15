احدث الأخبار

“سجون مكة” تكرم الفائزين بجائزة المديرية للتميز الإداري
منطقة مكة المكرمة
 معرض الصقور يبحث التنوع الإحيائي في المملكة
أبرز المواد
 امير الباحة يرعى توقيع اتفاقية بين جامعة الباحة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني
أبرز المواد
 وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة
أبرز المواد
 المواجهة التاريخية بين فلسطين والسعودية تنتهي بالتعادل في التصفيات الآسيوية
أبرز المواد
 أدبي جدة يحتفي برواية “بايبولار”
منطقة مكة المكرمة
 تعليم تبوك ينفذ مشروع الحوار الطلابي على مستوى المملكة في نيوم
منطقة تبوك
 مصفاة ساسرف بالجبيل: وفاة شخصين وإصابة اثنين آخرين في حادث تشغيلي وقع أثناء قيامهم بتهيئة أحد الخزانات للتشغيل
أبرز المواد
 أمير منطقة المدينة المنورة يرعى مراسم توقيع اتفاقية تخصيص المقر الرئيس للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية
أبرز المواد
 جامعة الملك خالد تحتفي باليوم العالمي للعصا البيضاء
منطقة عسير
 أمير منطقة الرياض يستقبل سفير قبرص
منطقة الرياض
 أمام خادم الحرمين الشريفين .. الأمير سلطان بن أحمد بن عبد العزيز يؤدي القسم بمناسبة تعيينه سفيراً لدى مملكة البحرين
أبرز المواد
“سجون مكة” تكرم الفائزين بجائزة المديرية للتميز الإداري

“سجون مكة” تكرم الفائزين بجائزة المديرية للتميز الإداري

منطقة مكة المكرمة
معرض الصقور يبحث التنوع الإحيائي في المملكة

معرض الصقور يبحث التنوع الإحيائي في المملكة

أبرز المواد
امير الباحة يرعى توقيع اتفاقية بين جامعة الباحة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

امير الباحة يرعى توقيع اتفاقية بين جامعة الباحة والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

أبرز المواد
وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة

وزير الدولة للشؤون الخارجية يستقبل السفير الفرنسي لدى المملكة

أبرز المواد

“سجون مكة” تكرم الفائزين بجائزة المديرية للتميز الإداري

“سجون مكة” تكرم الفائزين بجائزة المديرية للتميز الإداري
http://almnatiq.net/?p=786258
المناطق - واس

أقامت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة اليوم ، حفل تكريم للفائزين بجائزة مديرية سجون المنطقة للتميز الإداري في دورتها الرابعة ، وذلك بقاعة المؤتمرات بمركز تدريب السجون بجدة.
وحددت الأمانة العامة للجائزة الفائزين وعددهم ١٣٨ فائزا بعد فرز المرشحين البالغ عددهم ٣٠٠ مرشح لعدد من فئات الجائزة وهي: فئة المتميزين خلال فترة التقييم النصف سنوية ، وفئة التميز الإداري للعاملين (ترشيح ذاتي)، وفئة التميز التنظيمي للإدارات.
وتأتي هذه الجائزة تطبيقاً لخطة مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة الإستراتيجية وتحقيق لأحد أهدافها الرئيسة.
وجرى خلال الحفل إستعراض إنجازات سجون المنطقة خلال العام ١٤٤٠هـ وفقا لمؤشرات الأداء المستهدفة.
وقال مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد الدويش :” أن القول للمحسن أحسنت هو شكل من أشكال التقدير الذي تعبر بها المؤسسات لمنسوبيها ، عطفاً على ما تحدثه الجائزة من أثر إيجابي في نفوسهم ، مشيراً إلى أن الاهتمام الذي يوليه مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري للعاملين يواكب النهضة التطويرية لمختلف خدمات السجون بالمملكة”.

روابط ذات صلة

أدبي جدة يحتفي برواية “بايبولار”

أدبي جدة يحتفي برواية “بايبولار”
لأول مرة في المملكة .. الطائف تستضيف المؤتمر العربي السادس للروبوت

لأول مرة في المملكة .. الطائف تستضيف المؤتمر العربي السادس للروبوت
نائب أمير مكة يستعرض أعمال لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس المنطقة

نائب أمير مكة يستعرض أعمال لجنة التنمية الاجتماعية بمجلس المنطقة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*