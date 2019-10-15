الرئيس الفلسطيني يصل الرياض

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http://almnatiq.net/?p=786264
المناطق - واس

وصل فخامة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين إلى الرياض اليوم.
وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, ومعالي وزير الخارجية إبراهيم بن عبدالعزيز العساف الوزير المرافق, ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس, ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري, وسفير دولة فلسطين لدى المملكة باسم عبدالله الآغا, ومندوب عن المراسم الملكية.

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