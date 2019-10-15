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شرطة الرياض تقبض على مواطن لتورطه بالنصب والاحتيال على العاملين بمحلات بيع الذهب والمجوهرات

شرطة الرياض تقبض على مواطن لتورطه بالنصب والاحتيال على العاملين بمحلات بيع الذهب والمجوهرات

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شرطة الرياض تقبض على مواطن لتورطه بالنصب والاحتيال على العاملين بمحلات بيع الذهب والمجوهرات

شرطة الرياض تقبض على مواطن لتورطه بالنصب والاحتيال على العاملين بمحلات بيع الذهب والمجوهرات
http://almnatiq.net/?p=786277
المناطق - الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض, أن المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال, أسفرت – بفضلٍ من الله – عن تمكن الأجهزة الأمنية بشرطة المنطقة من القبض على (مواطن/ في العقد الثالث من العمر)، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بالنصب والاحتيال على العاملين بمحلات بيع الذهب والمجوهرات وإيهامهم بشراء المصوغات الذهبية وسرقتها، وبمباشرة إجراءات الاستدلال الأولية بحقه أقرّ بارتكابه لـ (5) جرائم جاوزت قيمة المسروقات بها (51.000) ريال, وجرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

وشرطة منطقة الرياض، اذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم وأن الأجهزة الأمنية ستعمل على تنفيذ الأنظمة بكل قوة وحزم وصرامة بحق كل من يخالفها, والله الهادي الى سواء السبيل.

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