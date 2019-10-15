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رئيس الوزراء الباكستاني يصل الرياض

رئيس الوزراء الباكستاني يصل الرياض
http://almnatiq.net/?p=786282
المناطق - واس

وصل إلى الرياض اليوم دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان, والوفد المرافق له.
وكان في استقبال فخامته في مطار الملك خالد الدولي صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض, ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان -الوزير المرافق-, ومعالي أمين منطقة الرياض المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس, وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي, ومدير شرطة المنطقة اللواء فهد بن زيد المطيري, وسفير باكستان لدى المملكة راجا علي إعجاز, ومندوب عن المراسم الملكية.

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