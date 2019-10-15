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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أسرة الطاسان في وفاة والدهم

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خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أسرة الطاسان في وفاة والدهم

خادم الحرمين وولي العهد يعزيان أسرة الطاسان في وفاة والدهم
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المناطق - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، برقية عزاء ومواساة لراكان الطاسان وإخوانه وأسرتهم في وفاة والدهم معالي الأستاذ إبراهيم بن عبدالرحمن الطاسان، سائلاً الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية عزاء ومواساة لراكان الطاسان وإخوانه وأسرتهم في وفاة والدهم، عبر فيها عن تعازيه ومواساته، داعياً الله للفقيد بالرحمة والمغفرة.

من جانبهم، عبر أبناء الفقيد باسمهم ونيابة عن أسرة الطاسان كافة عن شكرهم وتقديرهم لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، على مواساتهم التي كان لها أبلغ الأثر في نفوسهم، سائلين الله عز وجل أن يحفظهم وأن يجزل لهم الأجر والمثوبة.

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