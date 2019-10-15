تعادل كوريا الشمالية مع منتخب كوريا الجنوبية بدون أهداف اليوم في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 لكرة القدم .
وكانت هذه المباراة هي الأولى بين منتخبي الكوريتين خلال 29 عاما في العاصمة الكورية الشمالية، ولكنها لعبت أمام مدرجات خالية من الجمهور .
وارتفع رصيد كوريا الجنوبية إلى 7 نقاط بالمركز الأول بفارق الأهداف عن كوريا الشمالية الثانية ، ولبنان ثالثا التي فازت على سريلانكا 0-3 .
كوريا الشمالية تتعادل مع جارتها الجنوبية ..ولبنان تفوز على سريلانكا في التصفيات الآسيوية
تعادل كوريا الشمالية مع منتخب كوريا الجنوبية بدون أهداف اليوم في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 لكرة القدم .
التعليقات (٠) اضف تعليق