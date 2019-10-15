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كوريا الشمالية تتعادل مع جارتها الجنوبية ..ولبنان تفوز على سريلانكا في التصفيات الآسيوية

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كوريا الشمالية تتعادل مع جارتها الجنوبية ..ولبنان تفوز على سريلانكا في التصفيات الآسيوية

كوريا الشمالية تتعادل مع جارتها الجنوبية ..ولبنان تفوز على سريلانكا في التصفيات الآسيوية
http://almnatiq.net/?p=786290
المناطق - واس

تعادل كوريا الشمالية مع منتخب كوريا الجنوبية بدون أهداف اليوم في التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 لكرة القدم .
وكانت هذه المباراة هي الأولى بين منتخبي الكوريتين خلال 29 عاما في العاصمة الكورية الشمالية، ولكنها لعبت أمام مدرجات خالية من الجمهور .
وارتفع رصيد كوريا الجنوبية إلى 7 نقاط بالمركز الأول بفارق الأهداف عن كوريا الشمالية الثانية ، ولبنان ثالثا التي فازت على سريلانكا 0-3 .

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