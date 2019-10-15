إيداع ثلاثة ملايين ونصف المليون في حسابات مستفيدي جمعية آباء

المناطق - عسير

أتمت جمعية آباء لرعاية الأيتام بمنطقة عسير إيداع الكفالة الشهرية في حسابات المستفيدين بمبلغ 3,582,600 ريال (ثلاثة ملايين وخمسمائة واثنان وثمانون ألف وستمائة ريال) لشهري (9 – 10 / 2019).

وقد شمل الدعم جانب الإعانات النقدية بواقع 2,508,900 (اثنين مليون وخمس مئة وثمانية آلاف و تسع مئة ريال) والإعانات العينية الغذائية بواقع 1,073,700 (مليون و ثلاثة و سبعون ألف وسبع مئة ريال)

لخدمة 5971 أسرة مستفيدة من الكفالة الشهرية.

أوضح ذلك مدير عام الجمعية الدكتور سعد بن عبد الله آل عمرو. و أكد أن الجمعية تسعى لتنويع خدماتها للمستفيدين لتشمل دعم الجانب الإقتصادي إضافة إلى الجوانب التربوية و التنموية والخدمات الإجتماعية لتمكين المستفيدين