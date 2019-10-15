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محافظ حقل يطلع على برامج “أتقن” في مرحلته الخامسة بالمحافظة

محافظ حقل يطلع على برامج “أتقن” في مرحلته الخامسة بالمحافظة
http://almnatiq.net/?p=786306
المناطق- تبوك:
التقى محافظ حقل خالد بن بندر الخريصي بمكتبة بالمحافظة مشرف الكلية التقنية بالمحافظة المهندس عبدالله بن مصلح العاتي الذي أطلع المحافظ على برامج ومناشط الكلية بالمحافظة ضمن برنامج “أتقن” والذي تنفذه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في مرحلته الخامسة.
وأشاد المحافظ بالبرنامج الذي يستهدف جميع شرائح المجتمع المحلي بالمحافظة لإكسابهم المهارات التي يحتاجونها في حياتهم اليومية وذلك بهدف تحقيق المسؤولية الاجتماعية والعمل على رفع الكفاءة المهنية لأفراد المجتمع مشيراً إلى أنه يأتي في سياق رؤية المملكة 2030 وتحقيقاً لرغبات أفراد المجتمع في تطوير مهاراتهم في المجالات المهنية والتقنية.
من جانبه نقل المهندس “العاتي” للمحافظ شكر معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني والمدير العام للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس فهد المطيري على الدعم والتوجيه المستمر الذي تجده الكلية في كافة برامجها التي تنفذها بالمحافظة.
يذكر أن برنامج التدريب المجتمعي “أتقن” في مرحلته الخامسة الذي أطلقته وتشرف عليه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وينفذ بالوحدات التدريبية بالمنطقة يقدم عدداً من البرامج في مختلف المجالات، التي تأتي لتلبية رغبات المواطنين لتطوير مهارتهم، ومدة كل برنامج 4 أيام بمعدل 4 ساعات يومياً ويمنح المتدرب في نهاية البرنامج شهادة معتمدة من المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

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