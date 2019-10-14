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أمير نجران يقلد عدداً من أفراد أمن الطرق وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

أمير نجران يقلد عدداً من أفراد أمن الطرق وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

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منطقة عسير

أمير نجران يقلد عدداً من أفراد أمن الطرق وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة

أمير نجران يقلد عدداً من أفراد أمن الطرق وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
http://almnatiq.net/?p=786309
المناطق - واس

قلّد صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد أمير منطقة نجران، في مكتبه بديوان الإمارة اليوم، عدداً من أفراد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة، وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة، بناء على موافقة المقام السامي بمنحهم الوسام، وذلك نظير جهودهم في التعامل مع أحد الجناة، في حادثة أمنية، نتج عنها استشهاد أحدهم وإصابة ثلاثة آخرين، وهم العريف ناصر بن هادي اليامي، والعريف علي بن مهدي آل سليم، والجندي فهد بن سود اليامي، والشهيد الجندي إبراهيم بن حسين آل هشلان رحمه الله.
وأكد سموه أن منح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – الوسام لهؤلاء الأفراد هو مصدر اعتزاز وفخر لكل رجل أمن ولكل مواطن سعودي، ويجسد حرص القيادة ـ أيدها الله ـ على صون أمن الوطن واستقراره، وعنايتها براحة وأمان المواطن والمقيم، معرباً عن تهنئته لهم بهذا الوسام.
وأوضح سمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز لوالد الشهيد الذي تسلّم وسام ابنه، أن هذا الوسام هو شرف على صدر كل مواطن، منوهًا سموه بالتوجيه الكريم من سمو وزير الداخلية بإلحاق شقيق الشهيد بإحدى الدورات العسكرية.
وكرّم سموه خلال اللقاء قائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة العميد عبدالله بن عبدالهادي القحطاني، معربًا شكره وتقديره على ما يبذله رجال الأمن بكل أمانة وصدق وإخلاص، من جهود مشرّفة، في سبيل حفظ أمن الوطن وأمان المواطن والمقيم.
حضر مراسم التقليد، وكيل الإمارة حسن بن عبده العذيقي، ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية سلطان بن ضاوي العتيبي، ومدير شرطة المنطقة اللواء سعيد بن محمد أبو ذيبة، وقائد القوة الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة العميد عبدالله بن عبدالهادي القحطاني.

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