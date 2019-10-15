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المكتبة العامة بتبوك تستضيف ندوة ” العصا البيضاء”

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المكتبة العامة بتبوك تستضيف ندوة ” العصا البيضاء”

المكتبة العامة بتبوك تستضيف ندوة ” العصا البيضاء”
http://almnatiq.net/?p=786325
المناطق- تبوك :
استضافت المكتب العامة بتبوك اليوم بالتعاون مع الجمعية السعودية للتربية الخاصة “جستر” بمنطقة تبوك ندوة تعريفية بعنوان ” العصا البيضاء ” بحضور أكثر من 30 مشاركة.
وأوضح مدير المكتبة العامة بتبوك بندر عطيف أن الندوة تأتي بالتزامن مع اليوم العالمي للعصا البيضاء مشيراً إلى أن الندوة التي قدمتها المدربة وعد العطوي اشتملت على عدة محاور أهمها  التعريف بالعصا البيضاء وأهميتها بالنسبة للمكفوفين وأنواعها وأشكالها و التدريب على طرق استخدامها بالإضافة إلى استعراض دور القطاعات الحكومية المتخصصة للعناية ورعاية الاشخاص ذوي الإعاقة البصرية صحياً واجتماعياً وتعليمياً وتقديم بيئة مناسبة لهم تمكنهم من المشاركة في بناء المجتمع.
وأضاف عطيف أن المكتبة العامة تسعى بجانب دورها الثقافي إلى تفعيل الجانب الاجتماعي من خلال المساهمة في إقامة المحاضرات والندوات واستضافة الفعاليات التي تخدم المجتمع بالتعاون مع مختلف القطاعات والهيئات بالمنطقة.

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