الأمير سلطان بن سلمان: إعلان النوايا مع روسيا يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الملاحة والرحلات المأهولة

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أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء، أن إعلان النوايا الذي تم توقيعه مع جمهورية روسيا الاتحادية في الرياض أمس، بحضور خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ وفخامة الرئيس فلاديمير بوتين رئيس روسيا الاتحادية في مجال الرحلات الفضائية المأهولة وتنظيم الملاحة بالأقمار الصناعية، يهدف إلى تعزيز إمكانيات التعاون العلمي والفني والتقني والتجاري في مجال الملاحة بالأقمار الصناعية وتطبيقاته العلمية والتقنية باستخدام النظام الروسي العالمي للملاحة بالأقمار الصناعية، كما يهدف إعلان النوايا أيضاً إلى التعاون في مجال الرحلات الفضائية المأهولة وإرسال رواد فضاء سعوديين وفق مهام علمية وعملية محددة.

وأوضح سموه أن توقيع الاتفاقية يأتي تتويجاً للزيارة التي قام بها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ رعاه الله ـ إلى موسكو في محرم 1439هـ حيث تم توقيع اتفاقية تعاون في مجال استكشاف الفضاء واستخدامه في الأغراض السلمية.

وكان مدير عام مؤسسة الفضاء الحكومية الروسية قد قام بزيارة رسمية إلى المملكة في شهر جمادى الآخرة 1440هـ، كما قام صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للفضاء بزيارة إلى موسكو في شهر شعبان من نفس العام بحث خلالها مجالات التعاون والاستثمارات المحتملة في قطاع الفضاء وبرامج تأهيل الكوادر البشرية وتطوير التقنيات ونقل المعرفة في مجالات الفضاء، بالإضافة إلى استعراض الملفات المدرجة على جدول أعمال الجلسة.