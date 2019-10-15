احدث الأخبار

خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية
أبرز المواد
 أمير منطقة المدينة المنورة يرعى مراسم توقيع اتفاقية تخصيص المقر الرئيس للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية
منطقة المدينة المنورة
 الأمير سلطان بن سلمان: إعلان النوايا مع روسيا يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الملاحة والرحلات المأهولة
أبرز المواد
 المكتبة العامة بتبوك تستضيف ندوة ” العصا البيضاء”
منطقة تبوك
 “الزكاة والدخل” وإدارة الضرائب الاتحادية في روسيا توقعان اتفاقية تعاون في مجال الإدارة الضريبية
أبرز المواد
 المملكة تعزز حضورها دوليًّا من خلال العناية بالصقور والصيد بها وحماية الطيور المهاجرة
أبرز المواد
 أمير نجران يقلد عدداً من أفراد أمن الطرق وسام الملك فيصل من الدرجة الثالثة
منطقة نجران
 محافظ حقل يطلع على برامج “أتقن” في مرحلته الخامسة بالمحافظة
منوعات
 إيداع ثلاثة ملايين ونصف المليون في حسابات مستفيدي جمعية آباء
منطقة عسير
 طلاب قانون جامعة الملك خالد يشاركون في منافسة التحكيم الطلابية بالمركز السعودي للتحكيم التجاري
منطقة عسير
 أمين عسير يوقع عقود مشاريع بلدية بأكثر من 48 مليون ريال
منطقة عسير
 كوريا الشمالية تتعادل مع جارتها الجنوبية ..ولبنان تفوز على سريلانكا في التصفيات الآسيوية
أبرز المواد
خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية

خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية

أبرز المواد
أمير منطقة المدينة المنورة يرعى مراسم توقيع اتفاقية تخصيص المقر الرئيس للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية

أمير منطقة المدينة المنورة يرعى مراسم توقيع اتفاقية تخصيص المقر الرئيس للمعرض والمتحف الدولي للسيرة النبوية والحضارة الإسلامية

منطقة المدينة المنورة
الأمير سلطان بن سلمان: إعلان النوايا مع روسيا يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الملاحة والرحلات المأهولة

الأمير سلطان بن سلمان: إعلان النوايا مع روسيا يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الملاحة والرحلات المأهولة

أبرز المواد
المكتبة العامة بتبوك تستضيف ندوة ” العصا البيضاء”

المكتبة العامة بتبوك تستضيف ندوة ” العصا البيضاء”

منطقة تبوك

خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية

خادم الحرمين يستقبل رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية
http://almnatiq.net/?p=786334
المناطق - واس

استقبل خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله -، اليوم، دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان.
وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات الوثيقة بين البلدين الشقيقين، وآفاق التعاون الثنائي، إضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة تجاهها.
حضر الاستقبال، صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومعالي وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان (الوزير المرافق)، ومعالي وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي.
كما حضره من الجانب الباكستاني، معالي وزير الشؤون الخارجية مخدوم شاه قريشي، ومساعد رئيس الوزراء الخاص لشؤون الباكستانيين المقيمين في الخارج سيد ذو الفقار بخاري، ومدير عام الاستخبارات الفريق أول فيض حميد، وسكرتير الشؤون الخارجية سهيل محمود، وسفير باكستان لدى المملكة رجاء علي إعجاز.

روابط ذات صلة

الأمير سلطان بن سلمان: إعلان النوايا مع روسيا يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الملاحة والرحلات المأهولة

الأمير سلطان بن سلمان: إعلان النوايا مع روسيا يهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الملاحة والرحلات المأهولة
“الزكاة والدخل” وإدارة الضرائب الاتحادية في روسيا توقعان اتفاقية تعاون في مجال الإدارة الضريبية

“الزكاة والدخل” وإدارة الضرائب الاتحادية في روسيا توقعان اتفاقية تعاون في مجال الإدارة الضريبية
المملكة تعزز حضورها دوليًّا من خلال العناية بالصقور والصيد بها وحماية الطيور المهاجرة

المملكة تعزز حضورها دوليًّا من خلال العناية بالصقور والصيد بها وحماية الطيور المهاجرة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*