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بن منيخر يترأس جلسة المجلس المحلي وأجتماع مشائخ المحافظة والإدارات الأمنية بمحافظة العارضة

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كرم الجهات المشاركة في احتفالات المحافظة باليوم الوطني 89‪

بن منيخر يترأس جلسة المجلس المحلي وأجتماع مشائخ المحافظة والإدارات الأمنية بمحافظة العارضة

بن منيخر يترأس جلسة المجلس المحلي وأجتماع مشائخ المحافظة والإدارات الأمنية بمحافظة العارضة
http://almnatiq.net/?p=786340
المناطق - فضة عطيف
ترأس سعادة محافظ العارضة الدكتور سلطان بن عجمي بن منيخر امس جلسة المجلس المحلي التي عقدت  بصالة الإجتماعات  بساحة الملك سلمان للإحتفالات بالعارضة، بحضور مدراء الإدارات الحكومية وأعضاء المجلس المحلي ورؤساء المراكز بالمحافظة.

بدأت الجلسة بكلمة ترحيبيه لسعادة محافظ العارضة متمنيا للجميع التوفيق بما يعود على المحافظة وأهلها بالخير والنماء ، بعد ذلك استعرض سعادة المحافظ جدول أعمال الجلسة الذي شمل المشاريع البلدية ومشاريع الطرق ومشاريع الصحة والكهرباء والمياه وجرى النقاش حول المشاريع المتعثرة والمشاريع الجاري تنفيذها واستمع الجميع للإيضاحات من الجهات المعنية  للمشاريع المتعثرة وما جرى عليها من إجراءات وحلول.

وكان من أبرز التوصيات تأسيس لجنة طوارئ تقوم بصيانة الطرق فور حدوث أي حوادث طارئه، وتوجيه القائمين على  إدارة الطرق بإكمال كافة مشاريعها وصيانة الطرق الجبلية المتعثرة بسبب السيول بأقرب وقت، والعمل على صيانة طرق المحافظة الرئيسية والفرعيه  المؤدية للقرى وصيانة الإنارة،. وأستكمال إجراءات جميع المشاريع التابعة لإدارة الطرق المسحوبه في الترسية لاستكمال العمل بها، من جانبة بين ممثل الصحة بأن افتتاح مستشفى العارضة العام الجديد وعدد من المراكز الصحية بالعارضة سيتم خلال فترة ٥ اشهر القادمة .

كما عقد محافظ العارضه اجتماعاً بمشائخ المحافظة بحضور مدراء الادارات الامنية لبحث سبل التعاون وتكثيف الجهود في مايخدم المصلحة العامة، وكرم عدد من المشائخ تقديراً لجهودهم  الفاعلة في التعاون الأمني  ودورهَم الملموس والبارز في انجاح أعمال  لجنة اصلاح ذات البين في المحافظة.

وأشاد  بن منيخر بتميز أحتفال أهالي محافظة العارضة  باليوم الوطني والصورة المشرفة التي ظهر بها الاحتفال، مبينًا أن  النجاح الذي حققته اللجان المنظمه في الاحتفال باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الـ89 لا قت استحسان الجميع  والتي كانت ثمرة جهود جماعية توّجها أعضاء اللجان العاملة في تميز ونجاح  احتفال المحافظة باليوم الوطني،  وفي الختام  كرم محافظ العارضة مدراء الدوائر الحكومية والجهات المشاركه في الاحتفال وقدم  شكره للجميع على مابذلوه من جهود، سائلا الله أن يحفظ ولاة أمرنا وان يديم نعمة الامن والامان على المملكه العربيه السعوديه.

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