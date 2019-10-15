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أمير منطقة جازان يستقبل المواطنين والمشايخ بالجلسة الأسبوعية

أمير منطقة جازان يستقبل المواطنين والمشايخ بالجلسة الأسبوعية
http://almnatiq.net/?p=786348
المناطق - فضه عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد عبدالعزيز نائب أمير المنطقة ؛ مساء اليوم جموعًا من المواطنين والمشايخ الذين قدموا للسلام على سموه وذلك خلال الجلسة الأسبوعية بمركز الأمير سلطان الحضاري بمدينة جيزان.
واستهل سموه الجلسة بكلمة توجيهية رحّب فيها بالجميع في جلسته الأسبوعية المخصصة لبحث احتياجات المنطقة والمواطنين والموضوعات كافة التي تهم الوطن والمواطن .
ونوه سموه بالجهود والتضحيات التي يقدمها أفراد مختلف القطاعات العسكرية المرابطين بالحد الجنوبي في الذود عن حياض الوطن والدفاع عن مقدساته.
وأكد أهمية الدور المناط بالمواطن في حفظ الأمن والأمان بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية لكل ما فيه خيرالوطن ورفعته وعزته ، مبرزاً ما يتصف به أبناء هذا الوطن العزيز من وحدة في الصف واللحمة مع قيادته الرشيدة ، مشيراً سموه إلى ما شهدته مختلف مناطق المملكة من احتفالات بمناسبة اليوم الوطني الـ ٨٩، الذي يحمل في طياته دلالات ومعاني كثيرة ومهمة لتوضيح العمق الحضاري والتاريخي والثقافي والإنساني لهذا الوطن ، وتعزيز قيم الولاء والانتماء له.
وجرى خلال الجلسة بحث الموضوعات التي تهم مختلف الجوانب التنموية والخدمية بالمنطقة واستمع سمو أمير المنطقة وسمو نائبه إلى مداخلات ومشاركات عدد من المختصين والمعنيين والحضور .
وفِي ختام الجلسة تسلم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه نسختين من مجلة ” نور الوطن” التي أصدرتها إدارة العلاقات العامة والإعلام بإمارة المنطقة بمناسبة اليوم الوطني للمملكة الـ ٨٩ ، ونسختين مماثلتين من ديوان “قصائد العزم في عاصفة الحزم ” للشاعر علي الطاهري.
حضر الجلسة وكيل إمارة جازان عبدالله بن صالح المديميغ وأمين منطقة جازان نايف بن مناحي بن سعيدان ووكيل الإمارة للشؤون الأمنية محمد بن عبدالله الخليوي ومديرو الإدارات الحكومية ومحافظو المحافظات.

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