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البحرين تهزم إيران

البحرين تهزم إيران
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حقق منتخب البحرين فوزا ثمينا على ضيفه الإيراني (1-0)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الثلاثاء، وذلك ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 في قطر، وكأس آسيا 2023 بالصين.

ويدين الأحمر البحريني بالفضل الكبير في انتصاره للاعبه، محمد الحردان، الذي أحرز هدف الفوز الوحيد له، في الدقيقة 66 من ضربة جزاء، في استاد البحرين الدولي.

ورفع منتخب البحرين رصيده، بعد هذا الفوز، إلى 7 نقاط، وتقدم إلى المركز الثاني في المجموعة الثالثة، متجاوزا منتخب إيران بفارق نقطة واحدة.

بينما يتصدر منتخب العراق قائمة المجموعة بفارق الأهداف، بعد فوزه على كمبوديا برباعية نظيفة.

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