الولايات المتحدة: نسيطر على الأجواء شمال شرق سوريا وسنوسع العقوبات ضد تركيا حال استمرار الأزمة

المناطق - وكالات

ذكرت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تزال تسيطر على الأجواء فوق شمال شرق سوريا، مهددة بتوسيع العقوبات ضد تركيا إذا لم يتم حل الأزمة على خلفية عمليتها في المنطقة.

وقال مسؤول في الخارجية الأمريكية، في تصريح صحفي أدلى يه اليوم الثلاثاء ونقلته وكالة “رويترز”، إن الولايات المتحدة لا تزال تسيطر على المجال الجوي شمال شرق سوريا على الرغم من سحب قواتها البرية من المنطقة، فيما أكد خروجها من مدينة منبج ومحيطها.

ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن الهدف الأول بالنسبة إلى بلاده يكمن حاليا في تحقيق وقف إطلاق النار في المنطقة عن طريق الدبلوماسية.

وشدد المتحدث على أن الولايات المتحدة تنوي توسيع العقوبات المفروضة على تركيا بسبب عمليتها العسكرية في المنطقة إذا لم يتم حل الأزمة الحالية، موضحا أن إعلان نظام وقف إطلاق النار في هذه الأراضي، الذي يقصد به تعليق كل الهجمات، سيشكل عنصرا مهما لعودة العلاقات التركية الأمريكية إلى مستواها الطبيعي.

وفي غضون ذلك، أشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة لم ترصد حتى الآن أي عمليات هروب كبيرة ناجحة للمعتقلين من “داعش” شمال شرق سوريا بسبب العملية التركية.