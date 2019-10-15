إسبانيا تعلق تصدير الأسلحة إلى تركيا إثر عدوانها على سوريا

المناطق - واس

علّقت إسبانيا بيع المعدات العسكرية إلى تركيا إثر عدوانها على شمال شرق سوريا مطالبةً بوقف هذه العملية العسكرية التي تعرّض استقرار المنطقة للخطر وتزيد أعداد اللاجئين وتهدد سيادة الأراضي السورية.

وقالت وزارة الخارجية الإسبانية في بيان لها: ” إنه وبالتنسيق مع حلفائها في الاتحاد الأوروبي سترفض إسبانيا أي تراخيص تصدير جديدة لمعدات عسكرية يمكن أن تستخدم في العملية في سوريا”.

وانضمت إسبانيا إلى دول أوروبية أخرى بينها فرنسا وألمانيا وبريطانيا في تعليق بيع المعدات العسكرية إلى تركيا.