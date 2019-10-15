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مبارك يظهر لأول مرة منذ عام 2011 للحديث عن حرب أكتوبر 1973 (فيديو)

مبارك يظهر لأول مرة منذ عام 2011 للحديث عن حرب أكتوبر 1973 (فيديو)

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مبارك يظهر لأول مرة منذ عام 2011 للحديث عن حرب أكتوبر 1973 (فيديو)

مبارك يظهر لأول مرة منذ عام 2011 للحديث عن حرب أكتوبر 1973 (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=786368

تحدث الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، عن ذكريات حرب أكتوبر، تزامنا مع احتفالات الجيش المصري والقوات الجوية بالانتصار في الحرب ضد إسرائيل عام 1973.

وقال الرئيس المصري الأسبق إن الرئيس الراحل أنور السادات كان صاحب قرار الحرب، مشيرا إلى أن شرارة الحرب بدأت عندما أطلقت قاذفات “توبوليف” صواريخ على مركز القيادة الإسرائيلي في سيناء في الساعة 2 إلا عشر دقائق، وفي تمام الساعة الثانية ظهرا انطلقت المقاتلات المصرية.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع السوريين على الحرب، وكانت كل القوات مستعدة لهذا اليوم، ولكن لم يكن يعلم أحد ساعة الصفر، وكان الأمر شديد السرية.

وتابع مبارك: “معركة المنصورة كانت أشد وأقوى المعارك التي خاضتها القوات الجوية المصرية، حيث استمرت المعركة لأكثر من 50 دقيقة دمرت خلالها 17 أو 18 مقاتلة إسرائيلية، ولذلك اقترحت أن يكون يوم 14 أكتوبر 1973 هو موعد الاحتفال بالعيد السنوي للقوات”.

ونوه مبارك بأن السادات كان متحفظا على قرار الانسحاب بعد عملية الثغرة، مشيرا إلى أن الطلعات الجوية التي تم تنفيذها لضرب القوات الإسرائيلية في الثغرة فاقت الطلعات الجوية التي تمت خلال الحرب كلها، وتم تكبيد القوات الإسرائيلية خسائر فادحة.

وقاد مبارك القوات الجوية المصرية خلال حرب أكتوبر، ضد القوات الإسرائيلية عام 1973، وتعد هذه الحرب رابع الحروب العربية الإسرائيلية، وقام وقتها مبارك بالطلعة الجوية الأولى التي أطلقت شرارة الحرب.

وخاضت حينها القوات الجوية المصرية إحدى أطول المعارك الجوية في التاريخ وهي معركة المنصورة، والتي استمرت لمدة 53 دقيقة في يوم 14 أكتوبر 1973، دمرت خلالها القوات الجوية المصرية 17 مقاتلة فانتوم إسرائيلية.

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