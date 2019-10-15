أمير الكويت يغادر الولايات المتحدة بعد استكمال فحوصات طبية ناجحة

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غادر أمیر دولة الكويت الشیخ صباح الأحمد الجابر الصباح عصر الیوم الولایات المتحدة الأميركیة، وذلك بعد أن تم استكمال الفحوصات الطبیة والتي تكللت نتائجھا بالتوفیق والنجاح، بحسب ما ذكرت وكالة أنباء الكويت “كونا”.

وقد كان في وداع سموه رعاه الله على أرض المطار سفیر دولة الكویت لدى الولایات المتحدة الأمریكیة الشیخ سالم عبدالله الجابر الصباح والمندوب

الدائم لدولة الكویت لدى الأمم المتحدة السفیر منصور عیاد العتیبي وقنصل عام دولة الكویت في مدینة لوس أنجلوس فیصل إبراھیم الھولي و قنصل عام دولة الكویت في مدینة نیویورك حمد علي الھزیم.