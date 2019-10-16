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معرض الصقور والصيد ٢ يسدل الستار على فعالياته بحضور 304 آلاف زائر وزائرة

معرض الصقور والصيد ٢ يسدل الستار على فعالياته بحضور 304 آلاف زائر وزائرة
http://almnatiq.net/?p=786392
المناطق - الرياض

أُسدل اليوم الستار على فعاليات معرض الصقور والصيد السعودي في نسخته الثانية الذي انطلق الجمعة الماضية في واجهة الرياض بتنظيم من نادي الصقور والصيد السعودي بحضور 304,256 زائراً وزائرة .
وشهد المعرض في يومه الأخير اليوم حضور كثيفاً من الزوار استمتعوا بالفعاليات العديدة التي شملتها أقسام المعرض التي بلغت أكثر من 30 قسما متخصصًا، تماشيًا مع رؤية المملكة 2030 في المحافظة على التراث، وتلبية شغف الهواة عبر مختلف أركانه وعلى تصوير ونقل واقع الجزيرة العربية وهواية الصيد بالصقور للأجيال والعالم.
وتضمن المعرض خلال أيامه الخمسة عدد من الفعاليات والمحاضرات ومزاد للصقور الذي جذب آلاف الزوار بمختلف شرائحهم .
واستطاع المعرض أن يلبي تطلعات واحتياجات الصقارين ومحبي الصيد والصقور من المملكة والمنطقة والعالم، سواء ما يتعلق بأسلحة الصيد أو التجهيزات والتقنيات الحديثة المستخدمة في رحلات البر وفق أعلى درجات الأمن والسلامة طابعها التنوع والشمول، مقارنة بدورته الأولى في العام الماضي، إذ يغلب على المعرض هذا العام طابع التوسع في الفعاليات وتميزها.

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