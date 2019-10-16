غادر دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية ، عمران خان المدينة المنورة اليوم, متوجهاً إلى بلاده, بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه, وتشرف بالسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – , وعلى صاحبيه – رضوان الله عليهما -.
وكان في وداع دولته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة , صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن خالد الفيصل، نائب أمير منطقة المدينة المنورة، و مدير شرطة منطقة المدينة المنورة اللواء مبارك بن مبارك العصيل ومدير مكتب المراسم الملكية بالمنطقة مشهور بن سعود الحميّد، وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.
رئيس وزراء باكستان يغادر المدينة المنورة
غادر دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية ، عمران خان المدينة المنورة اليوم, متوجهاً إلى بلاده, بعد أن زار المسجد النبوي وأدى الصلاة فيه, وتشرف بالسلام على رسول الله – صلى الله عليه وسلم – , وعلى صاحبيه – رضوان الله عليهما -.
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