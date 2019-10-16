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إسبانيا تتأهل لنهائيات أمم أوروبا بتعادلها مع السويد

إسبانيا تتأهل لنهائيات أمم أوروبا بتعادلها مع السويد
http://almnatiq.net/?p=786400
المناطق - وكالات

تأهل المنتخب الإسباني لكرة القدم إلى نهائيات كأس أوروبا 2020 بتعادله مع مضيفه السويدي 1-1 الثلاثاء في سولنا في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة السادسة من التصفيات.

وكانت السويد في طريقها إلى إلحاق الخسارة الأولى بإسبانيا في التصفيات عندما تقدمت بهدف لمهاجم كراسنودار الروسي ماركوس بيرغ (50)، لكن البديل رودريغو مورينو نجح في إدراك التعادل (90+2) لإسبانيا التي عززت موقعها في الصدارة برصيد 20 نقطة بفارق خمس نقاط أمام السويد ورومانيا التي سقطت في فخ التعادل أمام ضيفتها النروج 1-1 أيضا، وفق ما ذكرت “فرانس برس”.

وخلال المباراة غادر الحارس الإسباني ديفيد دي خيا الملعب مصابا بعد مرور ساعة من بداية اللقاء.

وكان دي خيا متألقا حتى منح ماركوس بيرغ هدف التقدم للسويد بتسديدة من مدى قريب في الدقيقة 51.

وبعدها بوقت قصير جلس الحارس البالغ عمره 28 عاما على الأرض قبل أن يتم استبداله بزميله كيبا أريزابالاغا، حسبما ذكرت “رويترز”.

وباتت إسبانيا سادس منتخب يبلغ النهائيات بعد بلجيكا وايطاليا وروسيا وبولندا وأوكرانيا التي ضمنت تأهلها في الايام الماضية.

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