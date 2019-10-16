احدث الأخبار

“سجون منطقة مكة” تكرم الفائزين بجائزة التميز الإداري
منطقة مكة المكرمة
 بحضور أمين منطقة عسير.. رئيس وأعضاء المجلس البلدي يزورون مركز الشعف ويلتقون بالأهالي
منطقة عسير
 منظمة إنسانية: هكذا يواجه المدنيون الموت في شمال سوريا
أبرز المواد
 شاهد.. مبارك يتحدث لأول مرة عن أسرار حرب أكتوبر: “بمثابة مصير لمصر.. نكون أو لا نكون”
أبرز المواد
 المملكة تجدد تأكيدها على أهمية وجود اتفاق دولي يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي
أبرز المواد
 أمريكا تتهم بنكا تركيا بدعم إيران والالتفاف على العقوبات
أبرز المواد
 إسبانيا تتأهل لنهائيات أمم أوروبا بتعادلها مع السويد
أبرز المواد
 رئيس وزراء باكستان يغادر المدينة المنورة
أبرز المواد
 معرض الصقور والصيد ٢ يسدل الستار على فعالياته بحضور 304 آلاف زائر وزائرة
أبرز المواد
 جيري إنزيريلو: الدرعية تخطط لاستقبال ملايين السياح بحلول 2030
أبرز المواد
 تركيا .. البطالة ترتفع إلى أعلى مستوياتها في 15 عاما
أبرز المواد
 5.28 مليون ريال متوسط خسائر الشركات عالميا من جراء هجمات 2019 الإلكترونية
أبرز المواد
“سجون منطقة مكة” تكرم الفائزين بجائزة التميز الإداري

“سجون منطقة مكة” تكرم الفائزين بجائزة التميز الإداري

منطقة مكة المكرمة
بحضور أمين منطقة عسير.. رئيس وأعضاء المجلس البلدي يزورون مركز الشعف ويلتقون بالأهالي

بحضور أمين منطقة عسير.. رئيس وأعضاء المجلس البلدي يزورون مركز الشعف ويلتقون بالأهالي

منطقة عسير
منظمة إنسانية: هكذا يواجه المدنيون الموت في شمال سوريا

منظمة إنسانية: هكذا يواجه المدنيون الموت في شمال سوريا

أبرز المواد
شاهد.. مبارك يتحدث لأول مرة عن أسرار حرب أكتوبر: “بمثابة مصير لمصر.. نكون أو لا نكون”

شاهد.. مبارك يتحدث لأول مرة عن أسرار حرب أكتوبر: “بمثابة مصير لمصر.. نكون أو لا نكون”

أبرز المواد

أمريكا تتهم بنكا تركيا بدعم إيران والالتفاف على العقوبات

أمريكا تتهم بنكا تركيا بدعم إيران والالتفاف على العقوبات
http://almnatiq.net/?p=786403
المناطق - وكالات

وجّه النائب العام الأميركي، الثلاثاء، 6 تهم لبنك “خلق” التابع للحكومة التركية، تتعلق بالاحتيال، للتهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على إيران.

ووفق بيان صادر عن وزارة العدل الأميركية، فإن التهم شملت الاحتيال وغسيل الأموال والتهرب من العقوبات الأميركية المفروضة على طهران.

وبحسب الوزارة الأميركية، فإن البنك متورط بقضايا تهرب من العقوبات الأميركية بمليارات الدولارات، شملت عمليات غسيل أموال لعائدات النفط الإيراني، قام بها مسؤولون كبار من البنك التركي، وسط صمت من جانب المسؤولين الأتراك الذين تلقى بعضهم مبالغ مالية كبيرة كرشى.

وفي تعليق على بيان وزارة العدل الأميركية، قال مساعد المدعي العام للأمن القومي جون سي. ديمرز: ” تآمر بنك خلق التركي لتقويض نظام العقوبات الأميركية من خلال منح إيران إمكانية الوصول لأموال بمليارات الدولارات”.

وأضاف: “يمثل ما قام به البنك التركي انتهاكا خطيرا للعقوبات المفروضة على إيران ويهدد أمننا القومي”.

وكانت السلطات التركية قد أمرت العام الماضي باعتقال تاجر الذهب رضا ضراب، الذي ظهر كشاهد إثبات في المحاكم الأميركية بقضية ضد مسؤول كبير ببنك “خلق”، متهم بالتواطؤ لمساعدة إيران على مراوغة العقوبات الأميركية.

وضراب (35 عاما) الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والتركية، كان شاهد الحكومة الأميركية في محاكمة النائب السابق للمدير العام لبنك خلق التركي الحكومي، محمد خاقان عطا الله، الذي أدين بمساعدة إيران في الالتفاف على العقوبات.

وذكرت وكالة أنباء الأناضول، في نوفمبر 2018، إن محكمة في إسطنبول أمرت باعتقال ضراب لقيامه “بأعمال تجديد غير مشروعة في فيلته بإسطنبول”، في إطار القضية التي يواجه فيها احتمال السجن ثلاث سنوات.

واعتُقل ضراب في الولايات المتحدة عام 2016 وأقر بذنبه سنة 2017 في اتهام بأنه خطط لمساعدة إيران على مخالفة العقوبات الأميركية، وقدم شهادته كشاهد إثبات بعد ذلك في قضية عطا الله.

وتعد قضية بنك “خلق” من نقاط الخلاف الرئيسية بين أنقرة وواشنطن، اللتين تدهورت العلاقات بينهما، بسبب مجموعة من القضايا منها السياسة كالموقف تجاه سوريا ومشتريات تركيا الدفاعية.

وينفي بنك “خلق” ارتكاب أي مخالفات، في حين سبق أن وصف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان القضية أنها تمثل “هجوما سياسيا على حكومته”.

روابط ذات صلة

منظمة إنسانية: هكذا يواجه المدنيون الموت في شمال سوريا

منظمة إنسانية: هكذا يواجه المدنيون الموت في شمال سوريا
شاهد.. مبارك يتحدث لأول مرة عن أسرار حرب أكتوبر: “بمثابة مصير لمصر.. نكون أو لا نكون”

شاهد.. مبارك يتحدث لأول مرة عن أسرار حرب أكتوبر: “بمثابة مصير لمصر.. نكون أو لا نكون”
المملكة تجدد تأكيدها على أهمية وجود اتفاق دولي يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي

المملكة تجدد تأكيدها على أهمية وجود اتفاق دولي يضمن منع إيران من الحصول على السلاح النووي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*