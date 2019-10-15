بحضور أمين منطقة عسير.. رئيس وأعضاء المجلس البلدي يزورون مركز الشعف ويلتقون بالأهالي

المناطق - عسير

قام المجلس البلدي لأمانة عسير وبحضور أمين منطقة عسير والوكيل للتعمير وعدد من مسؤولي الأمانة بزيارة مركز الشعف أمس الثلاثاء والتقوا أهالي الشعف؛ واستمعوا لطلبات وشكاوي المواطنين والتي اشتملت في مجملها عدد من الخدمات من أهمها: إنشاء حدائق وممشى ومسرح للاحتفالات وطلبات الإنارة والسفلته؛ وتسوير المقابر وتسمية القرى وإيجاد حل لانتشار الكلاب الضالة والقرود والمطالبة برفع الفرع إلى بلدية رئيسيه ودعم بلدية الشعف بالكوادر والمعدات ونظافة البيئة بأطراف القرى والمنتزهات وتسهيل إجراءات الرخص المهنيه والمعمارية والمطالبة بمعالجة أوضاع قرى تهامه التي يشرف فرع البلدية عليه إضافة لتجهيز المسلخ وتشغيله .

وبعد الاستماع للمواطنين تفضل أمين منطقة عسير والوكيل للتعمير ورئيس المجلس البلدي بالإجابة على استفسارات المواطنين ومطالبهم.

وفي نهاية الزيارة تم الاتفاق على تشكيل فريق عمل من كافة الجهات المعنية لتنسيق كافة الاحتياجات والعمل على تحقيقها في ضوء الامكانيات المتاحه باذن الله .