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“سجون منطقة مكة” تكرم الفائزين بجائزة التميز الإداري

“سجون منطقة مكة” تكرم الفائزين بجائزة التميز الإداري

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الدويش: القول للمحسن أحسنت شكل من أشكال التقدير

“سجون منطقة مكة” تكرم الفائزين بجائزة التميز الإداري

“سجون منطقة مكة” تكرم الفائزين بجائزة التميز الإداري
http://almnatiq.net/?p=786420
المناطق - جدة

أقامت مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة أمس الثلاثاء حفل تكريم الفائزين بجائزة مديرية سجون منطقة مكة المكرمة للتميز الإداري في دورتها الرابعة، بقاعة المؤتمرات بمركز تدريب السجون بجدة.

وحددت الأمانة العامة للجائزة الفائزين وعددهم ١٣٨ فائز بعد فرز المرشحين البالغ عددهم ٣٠٠ مرشحاً لعدد من فئات الجائزة وهي: فئة المتميزين خلال فترة التقييم النصف سنوية، و فئة التميز الإداري للعاملين (ترشيح ذاتي)، وفئة التميز التنظيمي للإدارات.

وتأتي هذه الجائزة تطبيقاً لخطة مديرية السجون بمنطقة مكة المكرمة الإستراتيجية وتحقيق لأحد أهدافها الرئيسة.
وجرى خلال الحفل إستعراض إنجازات سجون المنطقة خلال العام ١٤٤٠هـ وفقا لمؤشرات الأداء المستهدفة.

وقال مدير سجون منطقة مكة المكرمة اللواء ماجد الدويش أن القول للمحسن أحسنت هو شكل من أشكال التقدير الذي تعبر بها المؤسسات لمنسوبيها عطفاً على ما تحدثه الجائزة من أثر إيجابي في نفوسهم ،مشيراً إلى أن الإهتمام الذي يوليه سعادة مدير عام السجون اللواء محمد الأسمري للعاملين يواكب النهضة التطويرية لمختلف خدمات السجون بالمملكة.

يذكر أن هذا الإحتفال يهدف إلى تكريم الفائزين المتميزين لفترة التقييم النصف سنوية الثانية من عام ١٤٤٠هـ ضمن الدورة الرابعة لجائزة سجون منطقة مكة المكرمة للتميز الإداري.

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