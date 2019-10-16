الأرصاد: سحب رعدية ورياح نشطة على 9 مناطق

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توقعت الهيئة العامة للأرصاد، في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم الأربعاء، استمرار فرصة تكون السحب الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على جازان وعسير والباحة وتبوك وأجزاء من مكة المكرمة والمدينة المنورة والجوف والمنطقة الشرقية وأجزاء من الحدود الشمالية

كما تضمنت التوقعات تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على المنطقة الشرقية والمرتفعات الجنوبية الغربية

ويُتوقع أن تصل أعلى درجة حرارة غداً إلى 39 درجة مئوية، وذلك في مكة المكرمة، وأدنى درجة حرارة إلى 15 درجة مئوية، في أبها