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مساعد وزير الخارجية الأمريكي يزور الدوحة ويحمل رسالة إلى قطر حول إيران

مساعد وزير الخارجية الأمريكي يزور الدوحة ويحمل رسالة إلى قطر حول إيران
http://almnatiq.net/?p=786450
المناطق_وكالات

يزور مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى، ديفيد شنكر، قطر للدعوة لتعاون دول الخليج واتحادهم من أجل مواجهة إيران.

ونشرت الخارجية الأمريكية بيانا، الأربعاء، أعلنت فيه زيارة شنكر إلى الدوحة من 17 أكتوبر/تشرين أول الجاري وحتى 19 من نفس الشهر، مشيرة إلى أنه سيطرح بعض القضايا الثنائية بين البلدين والإقليمية.

ولفتت الخارجية الأمريكية، إلى أن مساعد بومبيو لشؤون الشرق الأدنى سيلتقي وزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وعددا من المسؤولين في الحكومة القطرية.

وسيشدد شنكر على ضرورة توحد دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة النشاط الإيراني المزعزع لاستقرار المنطقة، وفقا للخارجية الأمريكية.

وتمتلك واشنطن القاعدة العسكرية الأكبر لها في الدول العربية، داخل الأراضي القطرية، وهي قاعدة العديد الجوية والتي تضم الآلاف من القوات الأمريكية في المنطقة.

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