بدء ضخ المياه لثلاث قرى بمحافظة صبيا

بدء ضخ المياه لثلاث قرى بمحافظة صبيا

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بدء ضخ المياه لثلاث قرى بمحافظة صبيا

بدء ضخ المياه لثلاث قرى بمحافظة صبيا
http://almnatiq.net/?p=786451
المناطق_جازان

بدأت المديرية العامة لخدمات المياة بجازان اليوم بضخ المياه المحلاة لثلاث قرى بمحافظة صبيا من خلال تشغيل الشبكات الجديدة لتلك القرى

وأوضح مدير عام خدمات المياه بمنطقة جازان المهندس بندر بن ناصر جبر أن تشغيل شبكات المياه الجديدة شمل قرى أبو القعايد والملاحظ والفرشة وبطول شبكة بلغ ٦٩ كم طولي شبكات بأقطار مختلفة و١٢٥٧ وصلة منزلية، وسيخدم المشروع نحو ٨٨٠٠ مستفيد

وأكد أن المشروع يأتي تأكيداً لحرص قطاع توزيع المياه تنفيذ واستكمال المشاريع التطويرية والتحسينية لرفع نسبة التغطية لخدمتي المياه والصرف الصحي في مختلف مناطق المملكة، تحقيقاً لمبادرات القطاع ضمن برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠ ورؤية المملكة 2030

ودعا المهندس جبر أهالي القرى المستفيدة من المشروع لمراجعة فرع المياه بصبيا لتحديث البيانات، أو عن طريق الفرع الإليكتروني https://ebranch.nwc.com.sa لاستكمال طلبات إيصال الخدمة لمنازلهم، راجياً العون والتوفيق للجميع

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