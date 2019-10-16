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القصيم تُعيد فريق إي دي للراليات المحلية

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القصيم تُعيد فريق إي دي للراليات المحلية

القصيم تُعيد فريق إي دي للراليات المحلية
http://almnatiq.net/?p=786462
المناطق_بريدة

يدخل فريق إي دي السعودي للسباقات تحدي رالي القصيم في نسخته الأولى والذي يمثل الجولة الثانية من بطولة السعودية للراليات الصحراوية وينطلق الخميس ويستمر حتى يوم السبت المقبل.
ويشارك قائد الفريق عيسى الدوسري على متن نيسان نيفارا مع ملاحه الفرنسي ديلوناي سيباستيان والذي أنهى الفريق التعاقد معه للمشاركة في عدد من الاستحقاقات المقبلة.
ويسعى سائق الفريق عبدالله الحريز ومساعده علي حسن المشاركان على متن نيسان باترول لتحقيق نتيجة مميزة في مشاركتهما الثانية هذا الموسم.
ويطمح الدوسري، الحاصل على لقب آخر نسختين من رالي حائل، إلى رفع رتم الاستعداد قبل المشاركة في رالي داكار 2020 الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية يناير المقبل بعد أن أنهى مشاركته في عدد من جولات بطولة العالم هذا الموسم.
ويتطلع فريق إي دي، الذي يتسلح بعامل الخبرة التي اكتسبها من المشاركات السابقة في بطولة العالم للراليات وعدد من نسخ رالي داكار، إلى المنافسة على المراكز الأولى في رالي القصيم والوصول إلى منصة التتويج.

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