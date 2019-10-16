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تطورات في زيارة وفد المجلس الانتقالي في عدن للرياض وهذا ما سوف يتم التوقيع عليه !

تطورات في زيارة وفد المجلس الانتقالي في عدن للرياض وهذا ما سوف يتم التوقيع عليه !
http://almnatiq.net/?p=786474
المناطق_الرياض

أعلن المجلس الانتقالي الجنوبي، عن توجه وفد، إلى العاصمة الرياض ، برئاسة، عيدروس الزبيدي رئيس المجلس رفقة أعضاء هيئة رئاسة المجلس.
وأوضح المجلس الانتقالي الجنوبي، خلال بيان له أن الوفد، ضم الوفد كلا من ناصر الخبجي، علي الكثيري، و عبدالرحمن اليافعي، و عدنان الكاف، ومحمد الغيثي نائب رئيس الإدارة العامة للشؤون الخارجية.
وقال مصدر مطلع أنه من المتوقع أن يتم التوقيع على مسودة الاتفاق النهائية، يوم الخميس المقبل، بحسب ماهو متفق عليه، مشيرًا إلى أن التحالف العربي سيشرف على تنفيذ بنود الاتفاق خلال مدة أقصاها شهر من التوقيع عليه.حسب إرم نيوز.
ولم ينفِ المصدر بعض البنود التي تداولتها وسائل إعلام جنوبية في اليمن ومنها تشكيل حكومة جديدة مناصفة بين الشمال والجنوب، وإعادة انتشار للقوات السعودية والإماراتية في عدن.

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