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حادثة غريبة داخل البرلمان المغربي تثير استياء وغضب الملك محمد السادس !

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حادثة غريبة داخل البرلمان المغربي تثير استياء وغضب الملك محمد السادس !

حادثة غريبة داخل البرلمان المغربي تثير استياء وغضب الملك محمد السادس !
http://almnatiq.net/?p=786476
المناطق_وكالات

ذكرت وسائل إعلام مغربية بأن الملك محمد السادس عبر عن استيائه من تعرض برلمانية للدفع خلال افتتاحه الدورة التشريعية الجديدة بمقر البرلمان.
وقالت مصادر إعلامية مطلعة، أن “البرلمانية طلبت من الملك التقاط صورة معه قبيل انصراف الموكب الملكي من مقر المؤسسة التشريعية، فاستجاب لطلبها، قبل أن يفاجأ ببرلمانيين يزاحمونها في التقاط صورة معه، فتدخل ودعا الجميع إلى فسح المجال للبرلمانية التي تعرضت للدفع. حسب “روسيا اليوم”.
وأضافت المصادر، أن الملك خاطب أحد البرلمانيين قائلا: “حشومة تدفع سيدة.. حشومة”، مما جعل المعنيين بالأمر يتراجعون إلى الوراء.

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