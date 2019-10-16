غرفة أبها: توظيف 140 شخص في 30 شركة وطنية

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تحت رعاية أمير منطقة عسير وبالتعاون مع مجموعة نما المعرفية، تواصل فعاليات المعرض السعودي الخامس لفرص التوظيف والتأهيل بغرفة أبها لليوم الثاني حيث شهد أمس الثلاثاء 15/10/2019 م ، عقد دورة “مهارات الاتصال والعرض والتسويق” قدمها الدكتور محمد قاسم الشعيبي ،و تم شرح قواعد ومهارات التسويق مثل العرض والتقديم وأساليب الإقناع والتأثيروالإصغاء وكيفية الرد على الاعتراضات بلياقة واختصار ، ثم عرضت الاستاذة منال البيشي دورة “برنامج الكورت لتطوير مهارات التفكير” موضحة مهارات وأنواع التفكير التفكير ، ومبينة النظريات والطرق المنتشرة والمطبقة ، متطرقة للبرامج المصممة لتطوير مهارات التفكير وأساليب معالجة الأفكار وبحث العوامل المرتبطة بالفكرة وقوانينها وأهدافها ولنتائج المنطقية وما يتبعها وترتيب الأولويات وإتخاذ القرار ، وأختتم اليوم بدورة “نشر ثقافة العمل الحر” قدمها الاستاذ علي ال سيف مفهوم ثقافة العمل الحر والعوامل المؤثرة على المشاريع الحرة كالتعليم، ومستوى الدخل المتوقع من المشروع، وثقافة المجتمع، وتأثير نسبة البطالة، والخصائص المؤسسية وخبرة وعمر المتقدم بفكرة المشروع الريادي الحر، بالإضافة إلى عوامل الاستثمار المحلي والإقليمي المرتبطة بالمشاريع الريادية.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة غرفة أبها رجل الأعمال حسن الحويزي أن الغرفة تواصل الاهتمام بشباب وشابات عسير طالبي العمل عن طريق تدريبهم وتهيئتهم لدخول معترك سوق العمل وتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لوظائف المستقبل، لافتا إلى أن هذا هو أحد الأهداف الاستراتيجية للغرفة أن يحصل كل الشباب على فرص التعليم والتدريب الجيد وفق خيارات متنوعة، مؤكداً على تعزيز الجهود لمواءمة مخرجات التدريب مع احتياجات سوق العمل، التي تخدم الاقتصاد الوطني وفق التخصصات النوعيّة ، التي تساعد على الابتكار في التقنيات المتطورة و ريادة الأعمال.

مشيراً إلى انه خلال اليوم الأول والثاني للمعرض بلغ إجمالي المسجلين أكثر من 5000 شخص، حيث تم قبول 895 مبدائياً وتعيين 140 شخص نهائيا في 30 شركة وطنية والأعداد في تزايد مستمر ، وهذا يدل على الإقبال الشديد على المعرض مما يبرز دورغرفة أبها في عملية توظيف الشباب السعودي من الجنسين ، ومساعدتهم في الحصول على الوظيفة المناسبة بالقطاع الخاص لتوفير فرصاً للعمل لأبناء الوطن بالمنطقة ، ويأتي ذلك من خلال تفعيل الشراكات مع العديد من القطاعات والشركات من خلال مركز التوطين بالغرفة ، موضحا أن شباب الوطن أثبتوا أنهم جديرون ببناء هذا الوطن في كل المجالات، وبعد أن شجعت قيادتنا الرشيدة القطاع الخاص بفتح أبواب تدريب وتوظيف الشباب السعودي، والغرفة تعمل دائما على المساعدة على توظيف أبناء وبنات الوطن بالمنطقة، وذلك وفقا لإستراتيجيتها الحالية والمستقبلية بالشراكة مع مؤسسات الدولة وشركات القطاع الخاص. من ناحية أخرى تم تكريم الشركات المشاركة بالمعرض.