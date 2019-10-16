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جامعة الجوف تؤسس لأول مركز مختص في اختبار الآيلتس بالمنطقة

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جامعة الجوف تؤسس لأول مركز مختص في اختبار الآيلتس بالمنطقة

جامعة الجوف تؤسس لأول مركز مختص في اختبار الآيلتس بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=786497
المناطق_محمد الحسن

بحضور معالي مدير جامعة الجوف أ.د/إسماعيل البشري تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجامعة وشركة ( IELTS iDP) التعليمية، لتصبح بموجبها جامعة الحوف مركزاً معتمداً لاختبار اللغة العالمي الآيلتس (IELTS)
وهو أول مركز اختبارات في المنطقة، وسيُعقد أول اختبار في السادس والعشرين من هذا الشهر.
وبموجب المذكرة ستقدم الشركة خدماتها لطلبة الجامعة ومنسوبيها وللمجتمع من خلال عقد دورات متخصصة في الإعداد لاختبارات الآيلتس.
وقع عن الجامعة د.بندر الشمري وكيل الشؤون التعليمية، فيما مثلت شركة ELTS iDPد.إيمان الحربي مديرة تطوير الأعمال.

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