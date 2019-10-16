  إدارة “تعليم الجوف” تفعل اليوم العالمي للعصا البيضاء

فعلت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف ممثلة بإدارة التربية الخاصة “بنات” اليوم العالمي للعصا البيضاء والذي يصادف له 15 أكتوبر من كل عام بهدف التعريف بأهميته وزيادة المعرفة وتفهم حقوق واحتياجات المكفوفين.

ونظمت إدارة التربية الخاصة “بنات” معرضاً بهذه المناسبة في

بهو مبنى الإدارات النسائية، واستمعت المساعدة للشؤون التعليمية الدكتورة جميلة بنت كساب الشايع ومديرة إدارة التربية الخاصة “بنات” الأستاذة عفاف عقلا المرشد لشرح الطالبة دانه الرويلي من مدرسة السابعة الثانوية بالطوير عن طريقة استخدام العصا البيضاء وكيفية اكتشاف العقبات والمتغيرات في المحيط الذي يتحرك فيه، فهي تؤشر على المألوف وتحذر من المفاجآت.

واستكملت المعلمة آمنة الشمري من مدرسة الثامنة الابتدائية بسكاكا

شرح عن الخدمات التي تقدمها وزارة التعليم لهذه الفئة من تجهيزات علمية وتعليمية وتعاونية وتشاركيه مع أولياء الأمور.

وبينت مشرفة العوق البصري الأستاذة رولا الدغمي أن هذا اليوم تظهر

أهميته في التفعيل على مستوى المدرسة والمجتمع لتأكيد أهمية دعم هذه الفئة وتسديد احتياجاتهم، وتذكير للمجتمع بممارسة أبسط الآداب والذوق العام في تعاملنا مع الكفيف، بتقديم المساعدة متى طلبت أو بتأمين المرور الآمن له وإعطائه حق الطريق، حتى يتسنى له الانتقال دون عائق.

وتزامناً مع اليوم العالمي للعصا البيضاء افتتحت الشايع فصل دمج

للتربية الفكرية في مدرسة الرابعة العشر المتوسطة بسكاكا، وشاهدت اليوم الدراسي للطالبات وطريقة التدريس والاستراتيجيات المستخدمة، مثمنة جهود مشرفة التربية الفكرية الأستاذة أميرة المزيد وجهود قائدة المدرسة الأستاذة دلال الدغيفق .