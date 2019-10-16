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“المياه الوطنية” تطلق مبادرة للكشف على منازل 1000 عميل مجانا لخفض الاستهلاك

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ملاحظة تبوك تقدم محاضره لنزلاء الدار بالتعاون مع الهلال الاحمر 

ملاحظة تبوك تقدم محاضره لنزلاء الدار بالتعاون مع الهلال الاحمر 
http://almnatiq.net/?p=786511
المناطق_محمد العنزي
قامت دار الملاحظة الاجتماعية بتبوك مساء اليوم الثلاثاء بالتعاون مع جمعية الھلال الأحمر السعودي بتقديم محاضرة عن الإسعافات الأولية لنزلائھا واشتملت هذي المحاضرة على نبذة تعريفية عن كيفية التعامل مع الإصابات وطرق تقديم الخدمة الاسعافية للمصابين والمحافظة على حياتهم بالطرق العلمية الحديثة
وأوضح مدير الدار الأستاذ محمد سلامة البلوي أن نزلاء الدار يحظون بالاهتمام والرعاية والمتابعة الدائمة لتعديل سلوكهم بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية بإقامة البرامج التدريبية والمحاضرات الدينية والثقافية وإقامة العديد من الأنشطة والبرامج الهادفة لرفع مستوى الثقة في أنفسهم وتعزيز روح الألفة والتعاون فيما بينهم والعمل على تقديم كل ما يصب في مصلحة الأحداث فيما اشار مدير عام الفرع د.محمد الحربي على الدور المنوط لدور الملاحظة في التثقيف من النواحي الحياتيه للافراد لتعينهم على ان يكونوا افراد فاعلين بمجتمعهم.

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