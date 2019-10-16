ملاحظة تبوك تقدم محاضره لنزلاء الدار بالتعاون مع الهلال الاحمر 

المناطق_محمد العنزي

قامت دار الملاحظة الاجتماعية بتبوك مساء اليوم الثلاثاء بالتعاون مع جمعية الھلال الأحمر السعودي بتقديم محاضرة عن الإسعافات الأولية لنزلائھا واشتملت هذي المحاضرة على نبذة تعريفية عن كيفية التعامل مع الإصابات وطرق تقديم الخدمة الاسعافية للمصابين والمحافظة على حياتهم بالطرق العلمية الحديثة

وأوضح مدير الدار الأستاذ محمد سلامة البلوي أن نزلاء الدار يحظون بالاهتمام والرعاية والمتابعة الدائمة لتعديل سلوكهم بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية بإقامة البرامج التدريبية والمحاضرات الدينية والثقافية وإقامة العديد من الأنشطة والبرامج الهادفة لرفع مستوى الثقة في أنفسهم وتعزيز روح الألفة والتعاون فيما بينهم والعمل على تقديم كل ما يصب في مصلحة الأحداث فيما اشار مدير عام الفرع د.محمد الحربي على الدور المنوط لدور الملاحظة في التثقيف من النواحي الحياتيه للافراد لتعينهم على ان يكونوا افراد فاعلين بمجتمعهم.